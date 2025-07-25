Тож у боротьбі між традиційними фінансами та цифровими активами головне питання – хто виграє у грі з інфляцією? Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

До теми Криптоліто-2025: головні валюти сезону, на які варто звернути увагу

Як ФРС впливає на крипторинок?

Коли ставки зростають – гроші дорожчають, інвестори уникають ризику, і крипта дешевшає. Коли ставки падають – у ринок вливається більше ліквідності, і криптовалюти мають шанс зростати.

Інфляція також відіграє важливу роль. На її піку інвестори шукають захист від знецінення грошей – і часто обирають біткоїн як "цифрове золото". Але як тільки ФРС починає боротися з інфляцією, це може натиснути на ринок крипти.

Біткоїн має обмежену кількість – всього 21 мільйон монет, тому він не може бути "надрукований" як фіатні гроші. Саме через це його часто розглядають як засіб захисту від інфляції.

Однак на практиці ціна біткоїна сильно залежить не лише від інфляції. На неї впливають настрої інвесторів, новини про регулювання, технологічні нововведення та загальна макроекономічна ситуація. Наприклад, навіть якщо інфляція зростає, негативні новини про крипторегулювання можуть знизити ціну біткоїна.

Що відомо про поточну ситуацію?

Індекс CPI складає близько 2,7% – це помірний рівень інфляції, який створює баланс: інвестори шукають захист у крипті, але не забувають про ризики посилення монетарної політики ФРС.

Федеральний комітет з відкритих ринків (FOMC) поки не знижує ставки, але прогнозує їх можливе помірне зниження до кінця року. Це означає, що ринок криптовалют може залишатися волатильним:

довгостроково – ціни мають потенціал зростати,

короткостроково – можливі коливання на тлі макроекономічних новин.

Політичний тиск і очікування змін

Дональд Трамп критикує голову ФРС за високі ставки, вимагаючи їх знизити на 3%, щоб підтримати економіку і ринок житла. Він вважає, що це зекономить країні трильйони.

Проте історія показує, що політичний вплив на монетарну політику небезпечний. У 1970-х роках зниження ставок під тиском президента Ніксона, призвело до високої інфляції і жорстких заходів ФРС, що спричинило економічні проблеми. Такий досвід нагадує про ризики втручання політиків у роботу центробанку. Але для крипторинку – це можливість.

Що очікувати далі?

У найближчі місяці варто готуватися до високої волатильності. Головними драйверами залишаться рішення ФРС щодо ставок і політичні події. Якщо інфляція буде поступово знижуватися, а FOMC помірковано знижуватиме ставки, це може підтримати поступове зростання криптовалют до кінця року.

Паралельно розвиток стейблкоїнів і прийняття нових регуляцій, як-от GENIUS ACT, сприятимуть цифровізації фінансової системи. Це зміцнить позиції долара в цифрову епоху та відкриє баланс між новими можливостями для інтеграції криптоактивів у світові фінанси.