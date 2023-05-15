Доллар держится, а евро резко подешевело: как изменился курс за выходные

Курс доллара за выходные остался почти без изменений. Впрочем, евро опустилось резко как в банках, так и в обменниках.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 15 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,40 гривны (без изменений против 12 мая), а купить за 37,80 гривны (-2 копейки).

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Наличное евро банки покупают за 40,80 гривны (-20 копеек), а продают в среднем по 41,45 гривны (-15 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,50 гривны (без изменений), а продают – за 37,81 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(без изменений), а продают – за (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,84 гривны (-13 копеек), а продажа – 41,25 гривны (-11 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,65 гривны (без изменений), а продажа – 37,73 гривны (-1 копейка).

(без изменений), а продажа – (-1 копейка). Евро покупают по 41,03 гривны (-17 копеек), а продают за 41,25 гривны (-15 копеек).

Будет ли дорожать курс летом

Как рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, в начале лета курс доллара по отношению к гривне будет стабильным. Все из-за западной поддержки международных резервов НБУ.

Пока, пока у нас есть финансирование от партнеров, думаю, существенных изменений не будет. Можем удерживать курс на более или менее стабильном уровне, по крайней мере, чтобы он был управляемым,

– говорит он.

В комментарии 24 Каналу экономист Борис Кушнирук добавляет, что если НБУ пойдет на плановую девальвацию, это может привести к соответствующему обесценению наличной гривны к доллару.

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