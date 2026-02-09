Начало недели с сюрпризом: обменники поднимают курс, пока официальный падает

В понедельник, 9 февраля, официальный курс доллара составляет 43,04 гривны, тогда как евро – 50,76 гривны. И хотя он несколько упал по сравнению с прошлой неделей, цена в обменниках показывает другую тенденцию.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 9 февраля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,70 гривны (-13 копеек) и продажа по 43,20 гривны (-10 копеек).

(-13 копеек) и продажа по (-10 копеек). Покупка евро проходит по 50,55 гривны (без изменений), а продажа – по 51,23 гривны (-4 копейки).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,11 гривны (+6 копеек), а продать – по 43,17 гривны (+8 копеек).

(+6 копеек), а продать – по (+8 копеек). Зато покупка евро проходит по 51,09 гривны (+8 копеек), а продажа – по 51,27 гривны (+8 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,67 гривны (+37 копеек), а продают – по 43,23 гривны (+13 копеек).

(+37 копеек), а продают – по (+13 копеек). Евро покупают по 50,95 гривны (+22 копейки), а продают – по 51,32 гривны (+9 копеек).

Каким будет курс доллара в феврале?

Обычно февраль считают периодом стабилизации валютного рынка, однако непростая зима 2026 года – с вражескими обстрелами и сильными морозами – может отсрочить этот процесс.

В эксклюзивном комментарии 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что аграрии, которые возвращаются с валютой, могут сместить подготовку к посевной кампании на март или более поздний период.

Однако при условии улучшения баланса рынок может перейти к умеренному укреплению гривны, а Нацбанк, вероятнее всего, и в дальнейшем будет удерживать курс доллара в нынешнем коридоре в пределах режима "управляемой гибкости".