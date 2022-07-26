Чего ждать от курса доллара: прогноз экс-министра экономики

Курс гривны к доллару вряд ли вернется к предыдущему уровню. Это маловероятно, когда страна живет в войне.

Украина печатает деньги

Сейчас Украина вынуждена печатать деньги, а при таких обстоятельствах есть значительное давление на цены и валюту. Об этом 24 каналу рассказал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

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Более того, сегодня валютный курс не гибкий, как это было раньше, когда стоимость доллара за считанные дни менялась с 28 гривен до 26 или 24, а затем возвращалась на прежний уровень. Как объяснил Милованов, курс был гибким, когда в государстве был экспорт. К примеру, курс усиливался после поступлений по экспорту от аграрной отрасли либо металлургии.

Сейчас ситуация обратная, ведь украинский экспорт фактически заблокирован. По мнению бывшего министра экономики, даже если порты в Одессе разблокируют, россия, вероятно, будет продолжать создавать препятствия для их работы.

"У нас через Одессу шло две трети экспорта, то есть валютные поступления на определенный период будут намного меньше, а мы будем продолжать печатать деньги, потому что во время войны нам нужно на армию, на саму войну, на поддержку людей и бизнеса. Все это будет давить на гривну", – объяснил Милованов.

Мы хотели бы жить в другом мире, где нет войны. Но война есть, и будут экономические последствия,

– констатировал он.

Как разблокировка экспорта зерна повлияет на курс доллара

Разблокировка портов и экспорт зерна должны положительно повлиять на курс доллара, создав давление в другую сторону – на усиление гривны.

По словам экономиста, в мирное время агропродукция составляла около 40% экспорта, то есть давала огромные деньги. До полномасштабной войны Украина экспортировала 5 миллионов тонн зерна в месяц. Сейчас удается экспортировать 1,5 миллиона тонн через Дунай и еще миллион тонн по железной дороге и автомобилями.

Разблокировка портов в Одессе, вероятно, позволит экспортировать еще 2 – 3 миллиона.

Если мы выйдем на полную способность Одесских портов, то за 3 – 4 месяца экспортируем накопившееся зерно и улучшим ситуацию и для отрасли, и для экономики. Но я думаю, что россия будет мешать,

– подытожил Милованов.

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