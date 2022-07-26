Официальный курс валют

Во вторник, 26 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 37,41 гривны за евро, что на 19 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Польский злотый тоже подорожал – на 11 копеек до 7,94 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов подорожал сразу на 37 копеек и стоит 44,10 гривны.

Напомним, что с 21 июля НБУ поднял официальный курс доллара сразу на 25%, зафиксировав его на уровне 36,57 гривны. Соответственно курсы евро, злотого и других валют по отношению к гривне также стремительно выросли, поскольку они высчитываются из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Этот шаг был необходим, чтобы сохранить золотовалютные резервы НБУ, улучшить условия для экспортеров и предотвратить массовый переход потребителей на серый рынок. Однако он поднял стоимость наличных валют на рынке.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 26 июля остановился на уровне:

Доллар: покупка – 37,95 гривны, продажа – 39,30 гривны.

Евро: покупка – 38,36 гривны, продажа – 39,85 гривны.

Злотый: покупка – 8,14 гривны, продажа –8,41 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 45,50 гривны, продажа – 47,40 гривны.

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