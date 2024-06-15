Где-то за 40 гривен: что давит на курс доллара

С начала лета курс гривны начал постепенно укрепляться. Сейчас же стоимость доллара оценивают как комфортную для экспортеров и контролируемую НБУ.

Что сейчас с долларом

В последнее время гривна перешла от девальвации по отношению к доллару во второй половине мая к укреплению в первую неделю июня. Ситуация с европейской валютой очень похожа.

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Позитивным событием для рынка стало то, что 2 июня, было объявлено, что Украина успешно выполнила все критерии и структурные ориентиры для четвертого пересмотра программы МВФ. Исполнительный совет МВФ одобрил соответствующее решение, что открывает путь к получению Украиной 2,2 миллиарда долларов.

Что давит на доллар

В своем недавнем заявлении Елена Билан, директор аналитического департамента и главный экономист Dragon Capital, подчеркнула заметное увеличение дефицита иностранной валюты на межбанковском рынке в мае. Этот рост связан с активизацией операций правительства, направленных на обеспечение необходимого импорта, а также с начальным влиянием недавнего ослабления валютных ограничений.

Поскольку НБУ обеспечивает колебания курса в соответствии с ситуацией на валютном рынке, увеличение дефицита валюты в конце мая привело к ослаблению курса гривны,

– сказала она.

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько добавила, что ключевым фактором стали повышенные бюджетные расходы после получения международной помощи в марте-апреле.

Дополнительный вклад в повышенный спрос сделали введенные в начале мая шаги валютной либерализации. Остальной эффект вызвали всплески ажиотажного спроса, которые стали реакцией на курсовую динамику: в периоды быстрого роста курса традиционно сокращается предложение и растет спрос,

– объяснила она.

В начале июня спрос остался устойчивым и повышенным. Среднедневной объем торгов в первые четыре дня этой недели составил 198 миллионов долларов.

Для сравнения: средний показатель от введения режима управляемой гибкости составляет $166 млн. А в последнюю неделю мая он достигал 251 миллиона долларов,

– добавила Золотько.

Руководитель службы продаж казначейских продуктов Банка Авангард Юрий Крохмаль объяснил, что рост импорта электроэнергии может потенциально повлиять на валютный рынок, однако, по мнению аналитиков, текущие уровни не являются достаточно существенными.