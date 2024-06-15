Що зараз з доларом

Останнім часом гривня перейшла від девальвації стосовно долара в другій половині травня до зміцнення в перший тиждень червня. Ситуація з європейською валютою дуже схожа.

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Позитивною подією для ринку стало те, що 2 червня, було оголошено, що Україна успішно виконала всі критерії та структурні орієнтири для четвертого перегляду програми МВФ. Виконавча рада МВФ схвалила відповідне рішення, що відкриває шлях до отримання Україною 2,2 мільярда доларів.

Що тисне на долар

У своїй нещодавній заяві Олена Білан, директор аналітичного департаменту та головний економіст Dragon Capital, підкреслила помітне збільшення дефіциту іноземної валюти на міжбанківському ринку в травні. Це зростання пов'язане з активізацією операцій уряду, спрямованих на забезпечення необхідного імпорту, а також з початковим впливом нещодавнього послаблення валютних обмежень.

Оскільки НБУ забезпечує коливання курсу відповідно до ситуації на валютному ринку, збільшення дефіциту валюти в кінці травня призвело до послаблення курсу гривні,

– сказала вона.

Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько додала, що ключовим чинником стали підвищені бюджетні видатки після отримання міжнародної допомоги в березні-квітні.

Додатковий внесок у підвищений попит зробили запроваджені на початку травня кроки валютної лібералізації. Решту ефекту спричинили сплески ажіотажного попиту, які стали реакцією на курсову динаміку: в періоди швидкого зростання курсу традиційно скорочується пропозиція та зростає попит,

– пояснила вона.

На початку червня попит залишився стійким та підвищеним. Середньоденний обсяг торгів у перші чотири дні цього тижня склав 198 мільйонів доларів.

Для порівняння: середній показник від запровадження режиму керованої гнучкості становить $166 млн. А в останній тиждень травня він сягав 251 мільйона доларів,

– додала Золотько.

Керівник служби продажу казначейських продуктів Банку Авангард Юрій Крохмаль пояснив, що зростання імпорту електроенергії може потенційно вплинути на валютний ринок, однак, на думку аналітиків, поточні рівні не є достатньо суттєвими.