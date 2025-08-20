Что будет с курсом доллара в Украине после войны
- Курс доллара после войны будет зависеть от внешней помощи Украине и возможных инвестиций в восстановление.
- Курс евро определяется торговоэкономическими отношениями между ЕС и США и не зависит от ситуации в Украине.
После начала полномасштабной войны, курс доллара в Украине ощутимо вырос. На фоне последних новостей о переговорах многие задумались о том, что будет происходить с валютой в случае перемирия.
Как изменится курс доллара в послевоенный период?
Эксперт Алексей Плотников призывает не надеяться на то, что после окончания войны гривна начнет укрепляться, а доллар дешеветь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.
Читайте также Онлайн удобнее: как на самом деле украинцы тратят свои средства
Заметьте! Плотников отмечает, что курс в первую очередь будет зависеть от того, продолжат ли партнеры Украины оказывать помощь для обеспечения украинского бюджета.
Если объявят, что в Украину заходят большие иностранные деньги (американские, европейские или даже арабские) для восстановления, это может повлиять на курс доллара. Или при условии продолжения западной помощи с финансированием дефицита бюджета после войны. А факторы переговоров сами по себе не формируют динамику курса.
Как говорит Плотников, объективных причин для обесценивания доллара нет. В то же время противоположная курсовая динамика может возникнуть, если:
- на украинский рынок выйдут новые корпорации, которые создадут рабочие места;
- а также при условии вложения средств в восстановление.
Как изменится курс евро после войны?
Формирование официального курса евро никак не зависит от Украины. Эта динамика в первую очередь зависит от торговоэкономических отношений ЕС и США.