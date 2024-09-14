Как повлияет на курс доллара вероятный рост цен

Учитывая курсовую динамику последних нескольких недель можно предположить, что в течение 16 – 22 сентября ситуация на валютном рынке коренным образом не изменится. В первую очередь, активное участие регулятора повлияет на баланс спроса и предложения,

Что будет происходить на валютном рынке

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отмечает, что в течение следующей недели ежедневные курсовые изменения, хоть и будут разнонаправленными, но в тот же момент они останутся незначительными.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Ежедневные объемы валютных интервенций будут на уровне 150 – 180 миллионов что будет свидетельствовать об относительно устойчивом спросе – без скачков. Ценовой рост происходит постепенно, а потому возможный рост курсов валют также будет вялым и едва заметным.

Лесовой отмечает, что сейчас валютный рынок находится под "наблюдением" регулятора. Основными факторами, которые могут повлиять на ситуацию будут:

рост цен;

усиление налоговой нагрузки;

размер помощи от международных партнеров;

ситуация на фронте;

последствия военных действий, в частности, повреждения инфраструктуры из-за обстрелов.

Каким будет курс валют с 16 по 22 сентября

Коридоры валютных колебаний: 41 – 41,6 гривны за доллар и 44 – 46 гривны за евро (на межбанке) и 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 44 – 46,5 гривны за евро (на наличном рынке).

41 – 41,6 гривны за доллар и 44 – 46 гривны за евро (на межбанке) и 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 44 – 46,5 гривны за евро (на наличном рынке). Ежедневные курсовые колебания: межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.

межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.

Разницы курсов при этом будут такими:

если речь идет о покупке: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро. продажа: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.

Обратите внимание! Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка не превысит 0,5 гривен.