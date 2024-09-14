Що відбуватиметься на валютному ринку

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу наголошує, що протягом наступного тижня щоденні курсові зміни, хоч і будуть різноспрямованими, але у той же момент вони залишатимуться незначними.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Щоденні обсяги валютних інтервенцій будуть на рівні 150 – 180 мільйонів що свідчитиме про відносно сталий попит – без стрибків. Цінове зростання відбувається поступово, а тому можливе зростання курсів валют також буде млявим і ледь помітним.

Лєсовий зауважує, що зараз валютний ринок перебуватиме під "наглядом" регулятора. Основними факторами, що можуть вплинути на ситуацію будуть:

зростання цін;

посилення податкового навантаження;

розмір допомоги від міжнародних партнерів;

ситуація на фронті;

наслідки військових дій, зокрема, пошкодження інфраструктури через обстріли.

Яким буде курс валют з 16 по 22 вересня

Коридори валютних коливань: 41 – 41,6 гривні за долар та 44 – 46 гривні за євро (на міжбанку) та 41,2 – 41,8 гривні за долар та 44 – 46,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

41 – 41,6 гривні за долар та 44 – 46 гривні за євро (на міжбанку) та 41,2 – 41,8 гривні за долар та 44 – 46,5 гривні за євро (на готівковому ринку). Щоденні курсові коливання: міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти – до 0,5 гривні.

міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти – до 0,5 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.

Різниці курсів водночас будуть такими:

якщо йдеться про купівлю: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро. продаж: комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.

Зверніть увагу! Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку не перевищить 0,5 гривень.