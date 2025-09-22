НБУ продал на 47% больше валюты: как это повлияло на курс доллара
- На прошлой неделе НБУ продал валюты на 47% больше, чтобы уменьшить давление на курс доллара, который оставался стабильным на уровне 41,23 гривны за доллар.
- Курс доллара в банковских кассах колебался от 40,92 до 41,98 гривны за доллар, а НБУ смягчил валютные ограничения, что не должно вызвать сильных потрясений на рынке.
На прошлой неделе, с 15 по 19 сентября, официальный курс доллара оставался стабильным. В среднем его значение было на уровне 41,23 гривны за один доллар.
Каким был курс доллара на прошлой неделе?
Курсы американской наличности в банковских кассах тоже оставались довольно постоянными, без резких скачков, рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько.
Диапазоны курса доллара на прошлой неделе были такими:
- понедельник – от 40,95 до 41,44 гривны за доллар;
- вторник – от 40,92 до 41,42 гривны за доллар;
- среда – от 40,95 до 41,43 гривны за доллар от 40 95 до 41 43 гривны за доллар;
- четверг – от 41,44 до 41,94 гривны за доллар;
- ,пятница – от 41,47 до 41 _COPY2 98 гривны за доллар.
Из-за стабильности курса украинцам и бизнесу было проще планировать обмен и осуществлять кассовые операции, отмечает банкир.
Торги между банками проходили спокойно большую часть недели, но в пятницу произошло резкое ослабление гривны. Национальный банк повысил предложение долларов, чтобы уменьшить давление на курс, и продал валюты на 47% больше, чем неделей ранее.
На прошлой неделе НБУ продолжил смягчать валютные ограничения, в частности, ослабил правила для почтовых переводов.
- Впрочем, по мнению Золотько, эти изменения не должны вызвать сильных потрясений на валютном рынке.
- На понедельник, 22 сентября, НБУ установил курс на уровне 41,2502 гривны за доллар.
Инфляция в Украине продолжает снижаться, а макрофинансовая помощь и экспортные поступления тоже поддерживают курс,
– добавила банкир.
Важно! Как отмечает Золотько, в краткосрочной перспективе ситуация на валютном рынке выглядит стабильной. Однако на движение курса могут повлиять геополитическая неопределенность и обострение военных рисков.
Курс доллара: что известно?
Курс доллара в Украине за выходные вырос как в банках, так и в обменниках. По данным Минфина, по состоянию на утро 22 сентября средний курс покупки валюты в банках составил 41,03 гривны (+0,03 грн от 19 сентября), а продажи – 41,55 гривны (+0,05 грн).
Следует добавить, что индекс доллара относительно корзины основных валют поднялся в понедельник на 0,05% и достиг отметки 97,66 Рост произошел преимущественно из-за ожиданий на финансовых рынках. Инвесторы ждут выступлений представителей Федеральной резервной системы на этой неделе. Они надеются услышать сигналы относительно возможных дальнейших решений по процентным ставкам.