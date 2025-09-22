На прошлой неделе, с 15 по 19 сентября, официальный курс доллара оставался стабильным. В среднем его значение было на уровне 41,23 гривны за один доллар.

Каким был курс доллара на прошлой неделе?

Курсы американской наличности в банковских кассах тоже оставались довольно постоянными, без резких скачков, рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько.

Диапазоны курса доллара на прошлой неделе были такими:

понедельник – от 40,95 до 41,44 гривны за доллар;

вторник – от 40,92 до 41,42 гривны за доллар;

среда – от 40,95 до 41,43 гривны за доллар;

четверг – от 41,44 до 41,94 гривны за доллар;

пятница – от 41,47 до 41,98 гривны за доллар.

Из-за стабильности курса украинцам и бизнесу было проще планировать обмен и осуществлять кассовые операции, отмечает банкир.

Анна Золотько Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Торги между банками проходили спокойно большую часть недели, но в пятницу произошло резкое ослабление гривны. Национальный банк повысил предложение долларов, чтобы уменьшить давление на курс, и продал валюты на 47% больше, чем неделей ранее.

На прошлой неделе НБУ продолжил смягчать валютные ограничения, в частности, ослабил правила для почтовых переводов.

Впрочем, по мнению Золотько, эти изменения не должны вызвать сильных потрясений на валютном рынке.

На понедельник, 22 сентября, НБУ установил курс на уровне 41,2502 гривны за доллар.

Инфляция в Украине продолжает снижаться, а макрофинансовая помощь и экспортные поступления тоже поддерживают курс,

– добавила банкир.

Важно! Как отмечает Золотько, в краткосрочной перспективе ситуация на валютном рынке выглядит стабильной. Однако на движение курса могут повлиять геополитическая неопределенность и обострение военных рисков.

