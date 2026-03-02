Доллар больше не дешевеет: официальный курс в Украине подскочил в начале марта

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 3 марта. Евро продолжило дешеветь, тогда как доллар резко вырос в цене.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 2 марта торгуется по 43,09 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 11 копеек против 27 февраля. Официальный курс евро составляет 50,86 гривны, следовательно его цена упала на 16 копеек, сообщает Нацбанк.

Смотрите также Распознать фальшивые доллары дома можно всего за 5 шагов: как отличить подделку

А вот 3 марта курс валют будет таким:

доллар – 43,23 гривны (+14 копеек);

евро – 50,60 гривны (-26 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 2 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,91 гривне , а продажа – по 43,40 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,23 гривны , а продажа – по 43,30 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,50 гривны, а продажа – по 43,40 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 2 марта был таким:

в банках – покупка в среднем была по 50,60 гривны , а продажа – по 51,33 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,11 гривны , а продажа – по 51,27 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,85 гривны, а продажа – по 51,40 гривны.

Каким будет курс в начале марта?

К слову, в эксклюзивном комментарии для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в первую неделю весны Нацбанк сможет удерживать "вменяемый" курс.

В то же время соотношение между спросом и предложением валюты на рынке постепенно будет выравниваться естественным путем, в частности из-за необходимости бизнеса платить налоги.

Новыми ориентирами для доллара банкир назвал 43 гривны, тогда как для евро – 51 гривну, хотя показатели могут их пересекать.