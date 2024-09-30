Официальный доллар и евро: НБУ установил цену валют

Курсы валют от НБУ остаются стабильными в конце сентября. Американская валюта несущественно потеряла цену, а евро не изменилось после выходных.

Официальный курс 30 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,16 гривны. То есть цена валюты упала на 4 копейки.

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Официальный курс евро взамен составляет 45,95 гривны. Цена этой валюты не изменилась за выходные.

По состоянию на 1 октября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,21 гривны,

евро – 46,15 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 30 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41 гривны, а продажа – 41,50 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,50 гривны , а продажа – 41,55 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 41,33 гривны, а продажа – 41,64 гривны.

Какой курс прогнозируют

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала отметила, что на этой неделе вероятен обратный курсовой тренд во всех сегментах рынка.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В частности, этому будет способствовать переходная дата и массированные выплаты зарплат украинцам. Во второй половине этой недели усиления спроса можно ожидать из-за погашения ранее размещенных выпусков долгосрочных ОВГЗ и выплату купона по нескольким выпускам гособлигаций.

Обратите внимание! По оценкам Золотько, стоимость доллара в наличном сегменте в течение недели будет находиться в диапазоне 41,40 – 41,90 гривны за доллар.

Банкир прогнозирует, что котировки на межбанке, а вместе с ними и стоимость наличного доллара, будут умеренно расти.