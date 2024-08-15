Опять будет дорожать: прогнозы по курсу доллара ухудшились

Финансовые аналитики, банкиры, руководители предприятий и населения прогнозируют рост курса доллара. Это произойдет в течение следующего года.

Курс доллара в следующем году

В июле финансовые аналитики изменили свой годовой прогноз курса до 43,36 гривны за доллар, что больше на 56 копеек предыдущих ожиданий.

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Зато банкиры прогнозируют курс на уровне 43,15 гривны за доллар, тогда как в апреле они прогнозировали 41,69 гривны за доллар.

Население ожидает, что курс доллара в течение года достигнет отметки 42,69 гривны за доллар. В июне этот показатель был 42,51 гривны за доллар.

А вот предприниматели еще с мая ожидают, что курс доллара в течение года достигнет 41,61 гривны за доллар.