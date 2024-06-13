Доллар растет: будет ли продолжаться эта тенденция дальше

В последнее время на валютном рынке происходили определенные колебания. На это влияло много факторов, в частности общественные волнения из-за повышения тарифа на электроэнергию.

Будет ли расти доллар

Одной из весомых причин роста доллара стало увеличение структурного дефицита на рынке. НБУ продолжает регулировать ситуацию, осуществляя определенные манипуляции.

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Юрий Гелетий Заместитель председателя Национального банка Украины Мы мониторим, контролируем ситуацию. Ситуация на рынке является контролируемой. У нас есть достаточный уровень резервов.

Гелетий уточняет, что стабилизации на валютном рынке способствовало возобновление ритмичной международной помощи. В частности, эти поступления предоставили возможность правительству увеличить бюджетные расходы в некоторых отраслях.

Курс может колебаться как в сторону ревальвации, так и девальвации. НБУ будет активным игроком, и мы будем взвешивать структурные дисбалансы,

– отмечает банкир.

Какие факторы повлияли на валюту

Стоит отметить, что именно в мае закончился период, когда наложилось сразу два предельных стока расчетов за экспорт аграрной продукции. Речь идет о сроке 90 и 180 дней.

По мнению банкира, майские показатели изменились из-за увеличения спроса на валюту, и одновременно уменьшения предложения. Нельзя игнорировать и политику либерализации НБУ в этот период. В частности, для представителей бизнеса.

По словам Гелетия, в течение мая средний показатель валютных интервенций НБУ достиг 135 миллионов долларов в день. Для сравнения, в апреле он составлял 104 миллиона долларов, в марте – 80 миллионов долларов.