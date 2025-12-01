Укр Рус
1 декабря, 10:14
2

Обменники резко подняли курс доллара: выгодно ли сдавать валюту 1 декабря

Валерия Городинская
Основні тези
  • В обменниках курс обмена доллара вырос на 20 копеек, евро – более чем на 30 копеек.
  • В банках обмен доллара – по 42 гривны, а покупка – 42,49 гривны, зато обмен евро – 48,70 гривны, а покупка – по 49,30 гривны.

После выходных доллар и евро показали резкий рост стоимости в обменниках. Самое существенное подорожание произошло при курсе обмена, где доллар прибавил почти на 20 копеек, а евро – более чем на 30 копеек. Зато в банках ощутимый спад цены.

Какой курс валют в банках?

  • По состоянию на утро 1 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42 гривны (-2 копейки против 28 ноября) и продажа по 42,49 гривны (без изменений).

  • Покупка евро проходит по 48,70 гривне (без изменений), продажа – по 49,30 гривны (-5 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

  • Купить доллар можно в среднем по 42,42 гривны (+2 копейки), а продать по 42,38 гривны (-3 копейки).
  • Покупка евро по 49,09 гривны (-6 копеек), а продажа по 49,28 гривны (+1 копейка).

По сколько курс в обменниках?

  • Доллары покупают в среднем по: 42,10 гривны (+17 копеек), а продают по 42,55 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро покупают по 49,10 гривны (+37 копеек), а продают по 49,55 гривны (+21 копейка).

По сколько будет доллар и евро в декабре?

  • Как рассказал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, будут влиять на курс валют такие факторы, как проблемы в энергетике, сезонное повышение спроса на наличную валюту, неопределенность относительно получения международной финансовой помощи на 2026 год и тому подобное.

  • Несмотря на это в первую неделю декабря ситуация на рынке будет оставаться стабильной, а валюты будут соответствовать событиям ноября.

  • Таким образом курс доллара будет оставаться ниже отметки 43 гривны, а курс евро не достигнет 50 гривен.