Обменники резко подняли курс доллара: выгодно ли сдавать валюту 1 декабря

После выходных доллар и евро показали резкий рост стоимости в обменниках. Самое существенное подорожание произошло при курсе обмена, где доллар прибавил почти на 20 копеек, а евро – более чем на 30 копеек. Зато в банках ощутимый спад цены.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 1 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42 гривны (-2 копейки против 28 ноября) и продажа по 42,49 гривны (без изменений). Смотрите также Самостоятельный перерасчет пенсии: кто реально может повысить себе выплаты Покупка евро проходит по 48,70 гривне (без изменений), продажа – по 49,30 гривны (-5 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 42,42 гривны (+2 копейки), а продать по 42,38 гривны (-3 копейки).

(+2 копейки), а продать по (-3 копейки). Покупка евро по 49,09 гривны (-6 копеек), а продажа по 49,28 гривны (+1 копейка). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 42,10 гривны (+17 копеек), а продают по 42,55 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(+17 копеек), а продают по (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 49,10 гривны (+37 копеек), а продают по 49,55 гривны (+21 копейка). По сколько будет доллар и евро в декабре? Как рассказал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, будут влиять на курс валют такие факторы, как проблемы в энергетике, сезонное повышение спроса на наличную валюту, неопределенность относительно получения международной финансовой помощи на 2026 год и тому подобное.

Несмотря на это в первую неделю декабря ситуация на рынке будет оставаться стабильной, а валюты будут соответствовать событиям ноября.

Таким образом курс доллара будет оставаться ниже отметки 43 гривны, а курс евро не достигнет 50 гривен.