Обмінники різко підняли курс долара: чи вигідно здавати валюту 1 грудня

Як розповів для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, впливатимуть на курс валют такі чинники, як проблеми в енергетиці, сезонне підвищення попиту на готівкову валюту, невизначеність щодо отримання міжнародної фінансової допомоги на 2026 рік тощо.