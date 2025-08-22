Американская валюта и европейская валюта потеряли цену. Существеннее всего опустился официальный курс именно евро, которое потеряло 19 копеек за последние сутки. А с новой рабочей недели валюты несущественно изменятся в цене.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,21 гривне. То есть цена американской валюты упала на 16 копеек против 21 августа. Официальный курс евро составляет 47,97 гривны, то есть цена упала на 19 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 25 августа курс валют будет таким:

доллар – 41,28 гривны;

евро – 47,91 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 22 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41 гривны , продажа – по 41,55 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,40 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 40,92 гривны, продажа – по 41,42 гривны.

Какой прогноз цены на доллар и евро?

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что на следующей неделе доллар вряд ли пересечет отметку в 42 гривны, а евро – отметку в 50 гривен.

Поэтому, американская валюта будет находиться в диапазоне от 41,4 гривны до 41,8 гривны, а вот евро – от 48 до 49 гривен.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Аграрные компании реализуют валютный избыток, что будет направлено на закупку топлива и других нужд для жатвы. Таким образом, поведение регулятора будет соответствовать имеющимся трендам.

В то же время отдельного внимания заслуживает текущее экономическое состояние, потому что снижение инфляции влияет на курсовую динамику на рынке.