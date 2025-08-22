Как обновили дизайн банкноты?

Модифицированные купюры номиналом 20 гривен ввели в обращение с 21 августа 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

В обновленном дизайне двадцатки появился патриотический лозунг " Слава Украине! Героям слава! ". Он размещен в верхнем правом углу купюры.

". Он размещен в верхнем правом углу купюры. Все остальные узнаваемые элементы дизайна и защиты банкноты сохранены. Они соответствуют образцу 20 гривен, выпущенных в 2018 году.

Нацбанк будет предоставлять обновленные купюры банкам и компаниям по инкассации наличности для дальнейшей выдачи клиентам. Ими будут заменять изношенные, поврежденные или изъятые из обращения двадцатки.

Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 20 гривен предыдущего образца на модифицированные банкноты, – отметили в НБУ.

НБУ обновил дизайн 20 гривен / Национальный банк

Все банкноты в 20 гривен предыдущих лет выпуска остаются платежным средством. Их должны принимать на всей территории Украины без каких-либо ограничений.

Стоит знать! Таким образом, НБУ продолжает обновлять украинские банкноты ко Дню Независимости Украины. Эту традицию банк начал в 2024 году. Тогда патриотический лозунг появился на купюрах номиналом 50, 500 и 1 000 гривен. В будущем планируют также обновить дизайн 100 и 200 гривен.

Какие еще деньги выпустил Нацбанк?