Какие 5 гривен продает НБУ?
Сувенирная монета получила название "Украинский хлопок. БПЛА Vampire". Она стоит 178 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Эта памятная монета чтит вклад украинских инженеров, разработчиков военных и технологических решений, меняющих ход современной войны, усиливая обороноспособность государства,
– отмечает НБУ.
- Памятные 5 гривен вошли в серию "Вооруженные силы Украины".
- Они посвящены ударному украинскому гексакоптеру “Vampire”.
- Продажа монеты ограничена – в одни руки можно приобрести только один экземпляр.
Что известно о дроне Vampire?
Многоцелевой ударный дрон “Vampire” был разработан в 2022 году. Он хорошо зарекомендовал себя как средство точечного поражения и дистанционного минирования.
Известен своей способностью нести и сбрасывать различные типы снарядов, что позволяет поражать различные типы целей, в частности танки и другую бронетехнику. Российские оккупанты боятся появления дрона и даже прозвали его "Баба-Яга" из-за способности действовать ночью и высокой эффективности.
Как выглядит новая монета?
Новые 5 гривен имеют на лицевой стороне изображение истерзанной земли с кратерами от взрывов, окопами и горящим российским танком. Над этой картиной "завис" БПЛА "Vampire".
Также на аверсе присутствуют следующие элементы:
- малый Государственный Герб Украины;
- надпись "Украина";
- номинал 5 гривен;
- 2025 год – год чеканки монеты;
- и логотип Банкнотно-монетного двора Нацбанка.
Аверс монеты "Украинский хлопок. БПЛА Vampire" / НБУ
На оборотной стороне монеты (реверсе) изображен сам беспилотник Vampire на фоне облака с молниями. Дрон в полете сбрасывает боеприпасы. В верхней части размещено название гексакоптера.
Реверс монеты "Украинский хлопок. БПЛА Vampire" / НБУ
Стоит знать! Новые памятные 5 гривен сделаны из сплава меди, цинка и никеля, который называется нейзильбер. Монету выпустили тиражом 50 000 штук и продают в сувенирной упаковке.