Які 5 гривень продає НБУ?

Сувенірна монета отримала назву "Українська бавовна. БПЛА Vampire". Вона коштує 178 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Найбільша гривнева купюра: який номінал і який має вигляд

Ця пам’ятна монета вшановує внесок українських інженерів, розробників військових та технологічних рішень, що змінюють хід сучасної війни, посилюючи обороноздатність держави,

– зазначає НБУ.

Пам'ятні 5 гривень увійшли до серії "Збройні сили України".

Вони присвячені ударному українському гексакоптеру “Vampire”.

Продаж монети обмежений – в одні руки можна придбати лише один екземпляр.

Що відомо про дрон Vampire? Багатоцільовий ударний дрон “Vampire” був розроблений у 2022 році. Він добре зарекомендував себе як засіб точкового ураження та дистанційного мінування.



Відомий своєю здатністю нести й скидати різні типи снарядів, що дозволяє вражати різні типи цілей, зокрема танки та іншу бронетехніку. Російські окупанти бояться появи дрона і навіть прозвали його "Баба-Яга" через здатність діяти вночі та високу ефективність.

Як виглядає нова монета?

Нові 5 гривень мають на лицьовій стороні зображення понівеченої землі з кратерами від вибухів, окопами та палаючим російським танком. Над цією картиною "завис" БПЛА "Vampire".

Також га аверсі присутні такі елементи:

малий Державний Герб України;

напис "Україна";

номінал 5 гривень;

2025 рік – рік карбування монети;

та логотип Банкнотно-монетного двору Нацбанку.

Аверс монети "Українська бавовна. БПЛА Vampire" / НБУ

На зворотному боці монети (реверсі) зображений сам безпілотник Vampire на фоні хмари з блискавками. Дрон у польоті скидає боєприпаси. У верхній частині розмішено назву гексакоптера.

Реверс монети "Українська бавовна. БПЛА Vampire" / НБУ

Варто знати! Нові пам'ятні 5 гривень зроблені зі сплаву міді, цинку та нікелю, який називається нейзильбер. Монету випустили тиражем 50 000 штук і продають у сувенірній упаковці.