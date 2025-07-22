Які 5 гривень продає НБУ?
Сувенірна монета отримала назву "Українська бавовна. БПЛА Vampire". Вона коштує 178 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Ця пам’ятна монета вшановує внесок українських інженерів, розробників військових та технологічних рішень, що змінюють хід сучасної війни, посилюючи обороноздатність держави,
– зазначає НБУ.
- Пам'ятні 5 гривень увійшли до серії "Збройні сили України".
- Вони присвячені ударному українському гексакоптеру “Vampire”.
- Продаж монети обмежений – в одні руки можна придбати лише один екземпляр.
Що відомо про дрон Vampire?
Багатоцільовий ударний дрон “Vampire” був розроблений у 2022 році. Він добре зарекомендував себе як засіб точкового ураження та дистанційного мінування.
Відомий своєю здатністю нести й скидати різні типи снарядів, що дозволяє вражати різні типи цілей, зокрема танки та іншу бронетехніку. Російські окупанти бояться появи дрона і навіть прозвали його "Баба-Яга" через здатність діяти вночі та високу ефективність.
Як виглядає нова монета?
Нові 5 гривень мають на лицьовій стороні зображення понівеченої землі з кратерами від вибухів, окопами та палаючим російським танком. Над цією картиною "завис" БПЛА "Vampire".
Також га аверсі присутні такі елементи:
- малий Державний Герб України;
- напис "Україна";
- номінал 5 гривень;
- 2025 рік – рік карбування монети;
- та логотип Банкнотно-монетного двору Нацбанку.
Аверс монети "Українська бавовна. БПЛА Vampire" / НБУ
На зворотному боці монети (реверсі) зображений сам безпілотник Vampire на фоні хмари з блискавками. Дрон у польоті скидає боєприпаси. У верхній частині розмішено назву гексакоптера.
Реверс монети "Українська бавовна. БПЛА Vampire" / НБУ
Варто знати! Нові пам'ятні 5 гривень зроблені зі сплаву міді, цинку та нікелю, який називається нейзильбер. Монету випустили тиражем 50 000 штук і продають у сувенірній упаковці.