Як оновили дизайн банкноти?

Модифіковані купюри номіналом 20 гривень ввели в обіг з 21 серпня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

В оновленому дизайні двадцятки з'явилося патріотичне гасло " Слава Україні! Героям слава! ". Воно розміщене у верхньому правому кутку купюри.

". Воно розміщене у верхньому правому кутку купюри. Всі інші впізнавані елементи дизайну та захисту банкноти збережені. Вони відповідають зразку 20 гривень, випущених у 2018 році.

Нацбанк надаватиме оновлені купюри банкам та компаніям з інкасації готівки для подальшої видачі клієнтам. Ними замінятимуть зношені, пошкоджені або вилучені із обігу двадцяти.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти, – зазначили в НБУ.

НБУ оновив дизайн 20 гривень / Національний банк

Усі банкноти у 20 гривень попередніх років випуску залишаються платіжним засобом. Їх мають приймати на всій території України без будь-яких обмежень.

Варто знати! Таким чином, НБУ продовжує оновлювати українські банкноти до Дня Незалежності України. Цю традицію банк започаткував у 2024 році. Тоді патріотичне гасло з'явилося на купюрах номіналом 50, 500 та 1 000 гривень. В майбутньому планують також оновити дизайн 100 та 200 гривень.

Які ще гроші випустив Нацбанк?