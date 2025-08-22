Як оновили дизайн банкноти?
Модифіковані купюри номіналом 20 гривень ввели в обіг з 21 серпня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
- В оновленому дизайні двадцятки з'явилося патріотичне гасло "Слава Україні! Героям слава!". Воно розміщене у верхньому правому кутку купюри.
- Всі інші впізнавані елементи дизайну та захисту банкноти збережені. Вони відповідають зразку 20 гривень, випущених у 2018 році.
Нацбанк надаватиме оновлені купюри банкам та компаніям з інкасації готівки для подальшої видачі клієнтам. Ними замінятимуть зношені, пошкоджені або вилучені із обігу двадцяти.
Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти, – зазначили в НБУ.
НБУ оновив дизайн 20 гривень / Національний банк
Усі банкноти у 20 гривень попередніх років випуску залишаються платіжним засобом. Їх мають приймати на всій території України без будь-яких обмежень.
Варто знати! Таким чином, НБУ продовжує оновлювати українські банкноти до Дня Незалежності України. Цю традицію банк започаткував у 2024 році. Тоді патріотичне гасло з'явилося на купюрах номіналом 50, 500 та 1 000 гривень. В майбутньому планують також оновити дизайн 100 та 200 гривень.
Які ще гроші випустив Нацбанк?
- На початку серпня НБУ випустив нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень, присвячену традиційному українському гончарству. Вона отримала назву "Опішнянська кераміка" – це мистецтво внесене до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
- Також НБУ запустив у продаж унікальну монету "Тарас Шевченко". Це колекційні 200 гривень, які виготовлені із золота 900 проби, одного з найдорожчих у світі. Коштує така монета понад 80 000 гривень.
- Окрім того, в Україні продаються пам'ятні 50 гривень. Банкноту "Єдність рятує світ", присвячену незламності українського народу, НБУ випустив у 2024 році. Вона має особливий вертикальний дизайн.