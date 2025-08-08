Чому монета особлива?

Пам’ятна монета номіналом 200 гривень викарбувана із золота 900 проби, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Електронна гривня: в Україні готують до запуску цифрову валюту

Золото цієї проблеми вважається одним з найдорожчих, адже в такому сплаві вміст ауруму без домішок складає близько 90%.

Монету присвятили українському поету, художнику та мислителю Тарасу Шевченку. Продається ж монета у спеціальному футлярі, одна людина може придбати не більше чотирьох монет. Нову монету можна придбати 80 738 гривень.

Аверс монети / фото НБУ

Реверс монети / фото НБУ

Як виглядає унікальна монета?

На аверсі монети в центрі кола, утвореного намистовим узором, розміщено зображення малого Державного герба України в обрамленні з двох боків гілок калини. Над гербом розміщена дата карбування – 1996 рік. По колу монети написи "УКРАЇНА" та "200 ГРИВЕНЬ".

На реверсі монети у центрі поля зображено портрет Шевченка, під яким знаходиться автограф поета. Поряд з ним – співаючий кобзар з хлопчиком-поводирем біля сільської хати. Вгорі по колу напис "Т.Г.ШЕВЧЕНКО 1814-1861", унизу розміщені позначення і проба дорогоцінного металу Аu 900 та його вага у чистоті 15,55.