Скільки коштують пам’ятні 50 гривень?

Нова банкнота продається в обмеженій кількості – не більше 40 в одні руки, повідомляє 24 Канал на НБУ.

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Пам'ятна банкнота "Єдність рятує світ", присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності.

Ці 50 гривень випустили в тиражі 300 000 штук, із яких: 299 952 – у сувенірному пакуванні, а дві – нерозрізані аркуші (на одній аркуші 24 банкноти). Ціна такої банкноти – 245 гривень. Їхні номери знаходяться в діапазоні 0000001-0300000, що надає купюрам додаткову колекційну цінність.

Який вигляд має банкнота?

На лицьовій стороні нової купюри, яку продає Нацбанк, в центральній частині розміщено художньо-образну композицію, яка відображає стилізований абрис України, що асоціюється із серцем, до якого підходять судини.

Пам'ятні 50 гривень / НБУ

У нижній частині зображено Землю. На її тлі – стилізоване зображення Європи, "від країн якої відходять судини-маршрути до України". У верхній частині – стилізований шеврон ЗСУ, напис "Україна”, зображення малого Державного Герба.

Основне зображення зворотного боку пам'ятної банкноти – символічна композиція зі стислих рук, що "символізує співпрацю, взаємодопомогу, довіру та партнерство". Вона розміщена на тлі стилізованого тризубу. Особливістю ж купюри є дизайн – виконаний вертикально.