За 1000 долларов можно купить более 2 десятков долларов

По среднему курсу доллара в банках, на черном рынке и в обменниках на 1 000 гривен получится чуть больше чем 20 долларов.

Сколько долларов получится на 1000 гривен

В среднем за один доллар в Украине придется отдать от 41,30 гривны до 41,40 гривны.

По состоянию на 9 августа, средняя продажа банками валюты населению составляет 41,30 гривны. Следовательно, за 1 000 гривен получится приобрести где-то 24 доллара 21 цент.

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На черном рынке сумма получится идентичной банковскому курсу, ведь курс продажи без изменений.

В обменниках цена несколько выше – 41,40 гривны за доллар, а потому на сумму в 1 000 гривен получится 24 доллара 15 центов.

Курс на следующей неделе

Как прогнозирует для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, валютные курсы на рынке будут оставаться в пределах новых коридоров.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Этот этап не будет длиться вечно. Все из-за инфляционного давления осенью, которое может стать более ощутимым, а инфляционный прогноз может быть немного другой – до 8,5% по итогам года (ранее годовая инфляция прогнозировалась в 8,2%).

С 12 августа по 18 августакурс на межбанке на наличном рынке будет колебаться от 40,7 гривны до 42 гривен максимум.