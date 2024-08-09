Какая цена доллара в Польше
По среднему банковскому курсу, по состоянию на 9 августа, купить один доллар в Польше обойдется в 3,89 злотого.
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В то же время средний карточный курс Visa и Mastercard составляет 3,94 злотого за доллар.
- Поэтому купить 1 000 долларов в Польше обойдется в пределах 3 890 злотых по среднему банковскому курсу,
- По курсам Visa и Mastercard – уже 3 940 злотых.
Конвертация за рубежом
Стоит заметить, что при оплате товаров гривневой картой за рубежом, будет происходить конвертация валют.
- Если рассчитаться гривневой картой за рубежом, тогда международная платежная система, обслуживающая карточку (Visa или Mastercard), пришлет в банк запрос о списании соответствующей суммы.
- Поскольку карта является гривневой, тогда банк конвертирует гривну в евро, например. Такая конвертация произойдет по собственному карточному курсу. Он, кстати, может отличаться от курса платежной системы.
Какой курс в НБУ и в обменниках
- Курс НБУ
По состоянию на 9 августа, один доллар составляет 3,95 злотого. То есть 1 000 долларов – это уже 3 950 злотых.
Если перевести данную сумму в злотых в гривны, тогда по среднему банковскому курсу это получится 40 290 гривен.
- Курс в обменниках
Курс здесь составляет 3,94 злотого за доллар. То есть 1 000 долларов 3 940 злотых. В гривнах это 40 188 гривен.