Какая цена доллара в Польше

По среднему банковскому курсу, по состоянию на 9 августа, купить один доллар в Польше обойдется в 3,89 злотого.

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В то же время средний карточный курс Visa и Mastercard составляет 3,94 злотого за доллар.

Обратите внимание! При расчете картой Visa или Mastercard взимание средств происходит по-разному.

Поэтому купить 1 000 долларов в Польше обойдется в пределах 3 890 злотых по среднему банковскому курсу,

по среднему банковскому курсу, По курсам Visa и Mastercard – уже 3 940 злотых.

Конвертация за рубежом

Стоит заметить, что при оплате товаров гривневой картой за рубежом, будет происходить конвертация валют.

Если рассчитаться гривневой картой за рубежом, тогда международная платежная система, обслуживающая карточку (Visa или Mastercard), пришлет в банк запрос о списании соответствующей суммы.

Поскольку карта является гривневой, тогда банк конвертирует гривну в евро, например. Такая конвертация произойдет по собственному карточному курсу. Он, кстати, может отличаться от курса платежной системы.

Обратите внимание! Украинец, который рассчитывается карточкой с платежной системой Visa где-то в Европе, тогда конвертация происходит следующим образом: гривна – доллар – евро – злотый (если эта страна Польша). А если карта с системой Mastercard – гривна – евро – злотый.

Какой курс в НБУ и в обменниках

Курс НБУ

По состоянию на 9 августа, один доллар составляет 3,95 злотого. То есть 1 000 долларов – это уже 3 950 злотых.

Если перевести данную сумму в злотых в гривны, тогда по среднему банковскому курсу это получится 40 290 гривен.

Курс в обменниках

Курс здесь составляет 3,94 злотого за доллар. То есть 1 000 долларов 3 940 злотых. В гривнах это 40 188 гривен.

Интересно! По среднему банковскому курсу 1 000 долларов в Украине обойдется в 40 850 гривен.