Официальные курсы доллара и евро подешевели: какую стоимость установил Нацбанк

В последний рабочий день недели, 9 февраля, курс валют опустились. Доллар потерял всего несколько копеек, а евро – до 10 копеек. В понедельник валюты, по данным НБУ, подорожают.

Официальный курс 9 февраля

По данным Нацбанка, официальный курс 9 февраля достиг 37,57 гривны за доллар. Стоимость упала на 2 копейки против 8 февраля.

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Что касается евро, то на сегодня цена достигла 40,41 гривны, что на 9 копеек меньше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 12 февраля:

Доллар – 37,62 гривны,

Евро – 40,51 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 9 февраля доллар составляет:

В банках покупка составляет 37,60 гривны, а продажа – 38,03 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,77 гривны , а продажа – 38,15 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,96 гривны, а продажа – 38,05 гривны.

Будет ли дорожать наличный курс на следующей неделе

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, сдерживание НБУ спроса на межбанке может повлиять на рынок валют. Это потребует из бюджета ежемесячно от 2,5 до 3 миллиардов долларов.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Так же как и в течение всего периода действия режима "управляемой гибкости", формирование курсов на наличном рынке будет зависеть от курсов межбанка.

На следующей неделе, говорит банкир, возможны еще и частые и разносторонние курсовые колебания, но рынок к этому уже приспособился.

Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе люфт валютных изменений на межбанке будет на уровне 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 40 – 42 гривен за евро, а на наличном рынке 37,8 – 39 гривен за доллар и 41 – 43 гривен за евро.