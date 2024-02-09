Офіційний курс 9 лютого
За даними Нацбанку, офіційний курс 9 лютого сягнув 37,57 гривні за долар. Вартість впала на 2 копійки проти 8 лютого.
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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 40,41 гривні, що на 9 копійок менше, ніж було вчора.
Яким буде офіційний курс долара та євро 12 лютого:
- Долар – 37,62 гривні,
- Євро – 40,51 гривні.
Курс на готівковому ринку
Станом на ранок 9 лютого долар становить:
- В банках купівля становить 37,60 гривні, а продаж – 38,03 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 37,77 гривні, а продаж – 38,15 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 37,96 гривні, а продаж – 38,05 гривні.
Чи буде дорожчати готівковий курс наступного тижня
Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, стримування НБУ попиту на міжбанку може вплинути на ринок валют. Це потребуватиме з бюджету щомісяця від 2,5 до 3 мільярдів доларів.
Так само як і протягом всього періоду дії режиму "керованої гнучкості", формування курсів на готівковому ринку залежатиме від курсів міжбанку.
Наступного тижня, каже банкір, можливі ще й часті та різнобічні курсові коливання, але ринок до цього вже пристосувався.