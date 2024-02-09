Офіційний курс 9 лютого

За даними Нацбанку, офіційний курс 9 лютого сягнув 37,57 гривні за долар. Вартість впала на 2 копійки проти 8 лютого.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 40,41 гривні, що на 9 копійок менше, ніж було вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 12 лютого:

Долар – 37,62 гривні,

Євро – 40,51 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 9 лютого долар становить:

В банках купівля становить 37,60 гривні, а продаж – 38,03 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,77 гривні , а продаж – 38,15 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 37,96 гривні, а продаж – 38,05 гривні.

Чи буде дорожчати готівковий курс наступного тижня

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, стримування НБУ попиту на міжбанку може вплинути на ринок валют. Це потребуватиме з бюджету щомісяця від 2,5 до 3 мільярдів доларів.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Так само як і протягом всього періоду дії режиму "керованої гнучкості", формування курсів на готівковому ринку залежатиме від курсів міжбанку.

Наступного тижня, каже банкір, можливі ще й часті та різнобічні курсові коливання, але ринок до цього вже пристосувався.

Важливо! Лєсовий прогнозує, що наступного тижня люфт валютних змін на міжбанку буде на рівні 37,5 – 38,5 гривні за долар та 40 – 42 гривень за євро, а на готівковому ринку 37,8 – 39 гривень за долар та 41 – 43 гривень за євро.