Офіційний курс 8 лютого

За даними Нацбанку, офіційний курс 8 лютого сягнув 37,59 гривні за долар. Вартість впала на 3 копійки проти 7 лютого.

Читайте також Другий етап відкриття ринку землі в дії: чи принесе це більше користі бізнесу

Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 40,50 гривні, що на 11 копійок більше, ніж було вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 9 лютого:

Долар – 37,57 гривні,

Євро – 40,41 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 8 лютого долар становить:

В банках купівля становить 37,60 гривні, а продаж – 38,05 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,37 гривні , а продаж – 38,22 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 37,95 гривні, а продаж – 38,03 гривні.

Що буде з курсом наступного тижня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий повідомив, що плани НБУ зі стримування надмірного попиту на міжбанку наступного тижня впливатимуть на ситуацію на валютному ринку. На такі потреби доведеться витратити з бюджету 2,5 – 3 мільярди доларів на місяць.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Так само як і протягом всього періоду дії режиму "керованої гнучкості", формування курсів на готівковому ринку залежатиме від курсів міжбанку. Крім того, протягом тижня на ринку можливі часті та різнобічні курсові коливання. За великим рахунком ринок вже пристосувався до такого явища.

Важливо! Лєсовий прогнозує, що наступного тижня люфт валютних змін на міжбанку буде на рівні 37,5 – 38,5 гривні за долар та 40 – 42 гривень за євро, а на готівковому ринку 37,8 – 39 гривень за долар та 41 – 43 гривень за євро.