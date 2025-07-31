Евро готовится к обвалу: НБУ опубликовал курсы валют на сегодня
- Официальный курс доллара на 31 июля – 41,76 гривны, евро – 48,14 гривны, а с 1 августа ожидается снижение курса евро до 47,74 гривны.
- Банкир ожидает, что в начале августа курс доллара останется стабильным, а курс евро может колебаться из-за мировых котировок пары доллар/евро.
НБУ опустил доллар и евро в цене, хотя и несущественно. В то же время уже с 1 августа официальное евро снова подешевеет и опустится ниже, чем 48 гривен.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,76 гривны. То есть цена американской валюты упала на 2 копейки против 30 июля. Официальный курс евро составляет 48,14 гривны, то есть цена упала на 8 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По состоянию на 1 августа курс валют будет такой:
- доллар – 41,71 гривны;
- евро – 47,74 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 31 июля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,45 гривны, продажа – по 42 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,80 гривны, продажа – по 41,75 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 41,20 гривны, продажа – по 41,80 гривны.
Чего ждать от курса валют в августе?
В комментарии для 24 Канала банкир Тарас Лесовой заявил, что рынок валют в начале августа будет прогнозируемым. Поэтому, доллар будет без резких изменений, а евро может колебаться.
- Дело в том, что действие режима управляемой гибкости будет забирать любые ажиотажные изменения по курсу доллара,
- Зато на курс евро будет влиять соотношение мировых котировок пары доллар/евро.
Конечно, спрос на доллар может быть несколько увеличенным (в пределах 10%), однако НБУ, по-прежнему, может применять механизм валютных интервенций для установления равновесия со спросом. Относительно сценария номер 2, то он будет касаться курса евро, который, по-прежнему будет зависеть от мировых торгов пары доллар/евро и соответственно пары гривна/доллар в Украине.
Обратите внимание! На наличном рынке с 4 по 10 августа курс доллара будет находиться в диапазоне от 41,6 гривны до 42,2 гривны.