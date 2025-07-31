Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,76 гривны. То есть цена американской валюты упала на 2 копейки против 30 июля. Официальный курс евро составляет 48,14 гривны, то есть цена упала на 8 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По состоянию на 1 августа курс валют будет такой:

доллар – 41,71 гривны;

евро – 47,74 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 31 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,45 гривны , продажа – по 42 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,80 гривны , продажа – по 41,75 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41,20 гривны, продажа – по 41,80 гривны.

Чего ждать от курса валют в августе?

В комментарии для 24 Канала банкир Тарас Лесовой заявил, что рынок валют в начале августа будет прогнозируемым. Поэтому, доллар будет без резких изменений, а евро может колебаться.

Дело в том, что действие режима управляемой гибкости будет забирать любые ажиотажные изменения по курсу доллара,

Зато на курс евро будет влиять соотношение мировых котировок пары доллар/евро.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Конечно, спрос на доллар может быть несколько увеличенным (в пределах 10%), однако НБУ, по-прежнему, может применять механизм валютных интервенций для установления равновесия со спросом. Относительно сценария номер 2, то он будет касаться курса евро, который, по-прежнему будет зависеть от мировых торгов пары доллар/евро и соответственно пары гривна/доллар в Украине.

Обратите внимание! На наличном рынке с 4 по 10 августа курс доллара будет находиться в диапазоне от 41,6 гривны до 42,2 гривны.