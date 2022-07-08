Британский фунт укрепился на фоне отставки Джонсона: курс валют на 8 июля

Официальный курс украинской гривны обесценился по отношению к британскому фунту. Какую цену евро, польского злотого и британского фунта стерлинга установил НБУ 8 июля, читайте дальше.

Официальный курс валют

В пятницу, 8 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 29,81 гривны за евро, оставив его без изменений. Это минимальный курс евро за последний год.

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Польский злотый также остался без изменений – 6,24 гривны за злотый. В то же время британский фунт стерлингов подорожал на 22 копейки – и стоит 35,03 гривны .

Почему фунт укрепился

С 24 февраля курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 грн. Соответственно курсы евро, злотого и других валют по отношению к гривне высчитываются из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

В четверг, 7 июля, верный друг Украины Борис Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Он продолжит возглавлять правительство пока не найдут нового лидера страны. Финансовые рынки Британии отреагировали на новость ростом . В том числе и фунт стерлингов укрепился по отношению к американскому доллару.

Наличный курс валют

По даннымfinance.ua , наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 4 июля остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,93 гривны, продажа – 35,80 гривны.

Евро: покупка – 35,47 грн, продажа – 36,69 грн.

Злотый: покупка – 7,51 грн, продажа –7,73 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 42,17 грн, продажа – 43,52 грн.

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