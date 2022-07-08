Офіційний курс валют
У п'ятницю, 8 липня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 29,81 гривні за євро, залишивши його без змін. Це мінімальний курс євро за останній рік.
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Польський злотий також залишився без змін – 6,24 гривні за злотий. Водночас британський фунт стерлінгів подорожчав на 22 копійки – і коштує 35,03 гривні.
Чому фунт зміцнився
У четвер, 7 липня, вірний друг України Борис Джонсон подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Він продовжить очолювати уряд, поки не знайдуть нового лідера країни. Фінансові ринки Британії відреагували на новину ростом. Зокрема й фунт стерлінгів зміцнився щодо американського долара.
Готівковий курс валют
За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 4 липня зупинився на рівні:
- Долар: покупка – 34,93 гривні, продаж – 35,80 гривні.
- Євро: покупка – 35,47 гривні, продаж – 36,69 гривні.
- Злотий: покупка – 7,51 гривні, продаж –7,73 гривні.
- Фунт стерлінгів: покупка – 42,17 гривні, продаж – 43,52 гривні.
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