Офіційний курс валют

У п'ятницю, 8 липня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 29,81 гривні за євро, залишивши його без змін. Це мінімальний курс євро за останній рік.

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Польський злотий також залишився без змін – 6,24 гривні за злотий. Водночас британський фунт стерлінгів подорожчав на 22 копійки – і коштує 35,03 гривні.

Нагадаємо! З 24 лютого курс долара зафіксований на рівні 29,25 гривні. Відповідно курси євро, злотого та інших валют щодо гривні вираховуються з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

Чому фунт зміцнився

У четвер, 7 липня, вірний друг України Борис Джонсон подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Він продовжить очолювати уряд, поки не знайдуть нового лідера країни. Фінансові ринки Британії відреагували на новину ростом. Зокрема й фунт стерлінгів зміцнився щодо американського долара.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 4 липня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,93 гривні, продаж – 35,80 гривні.

Євро: покупка – 35,47 гривні, продаж – 36,69 гривні.

Злотий: покупка – 7,51 гривні, продаж –7,73 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 42,17 гривні, продаж – 43,52 гривні.

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