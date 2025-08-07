Колебания официального евро: выросла или опустилась валюта в цене
- Официальный курс доллара на 8 августа составляет 41,45 гривны, а европейская валюта подорожала до 48,27 гривны
- Курс евро в июле оставался стабильным, что способствовало выравниванию ситуации между банковским и наличным рынками.
За последние сутки НБУ опустил доллар, но евро наоборот повысил в цене. На 8 августа ожидается, что американская валюта еще существеннее подешевеет, а европейская валюта останется без существенных изменений.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,61 гривне. То есть цена американской валюты упала на 7 копеек против 6 августа. Официальный курс евро составляет 48,28 гривны, то есть цена выросла на 19 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 8 августа курс валют будет такой:
- доллар – 41,45 гривны;
- евро – 48,27 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 7 августа курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,30 гривны, продажа – по 41,85 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,57 гривны, продажа – по 41,60 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 40,90 гривны, продажа – по 41,61 гривны.
Что с курсом евро в Украине?
Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, в июле курс евро оставался сдержанным в цене. Это способствовало выравниванию ситуации между банковским и наличным рынками.
Курс евро постепенно снижался, что в очередной раз подтвердило результативность монетарных действий НБУ.
Сейчас регулятор до сих пор сохраняет возможность поддерживать равновесие на валютном рынке. Это возможно благодаря значительным международным резервам и контролируемому уровню инфляции.
Как добавила Золотько, ближайшее время гривна будет оставаться в пределах прогнозируемых показателей.