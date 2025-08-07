За последние сутки НБУ опустил доллар, но евро наоборот повысил в цене. На 8 августа ожидается, что американская валюта еще существеннее подешевеет, а европейская валюта останется без существенных изменений.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,61 гривне. То есть цена американской валюты упала на 7 копеек против 6 августа. Официальный курс евро составляет 48,28 гривны, то есть цена выросла на 19 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 8 августа курс валют будет такой:

доллар – 41,45 гривны;

евро – 48,27 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 7 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,30 гривны , продажа – по 41,85 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,57 гривны , продажа – по 41,60 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 40,90 гривны, продажа – по 41,61 гривны.

Что с курсом евро в Украине?

Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, в июле курс евро оставался сдержанным в цене. Это способствовало выравниванию ситуации между банковским и наличным рынками.

Анна Золотько Директор Департамента казначейских операций Unex Bank Курс евро постепенно снижался, что в очередной раз подтвердило результативность монетарных действий НБУ.

Сейчас регулятор до сих пор сохраняет возможность поддерживать равновесие на валютном рынке. Это возможно благодаря значительным международным резервам и контролируемому уровню инфляции.

Как добавила Золотько, ближайшее время гривна будет оставаться в пределах прогнозируемых показателей.