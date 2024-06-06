Девальвация гривны: как эта ситуация повлияет на курс

Последствия майской девальвации гривны и ценовое давление на курс валют может быть достаточно ощутимым. Однако, скорее всего, курсовые коридоры почти не претерпят изменений и продержатся длительное время.

Как изменится валютный рынок

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой отметил, что вторая декада июня в основных курсовых показателях будет оставаться почти без изменений. Вероятно, именно с этой половины месяца окончательно сформируются новые коридоры валютных колебаний, которые могут продержаться как минимум до осени.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Активные девальвация гривны, как это наблюдалось в апреле и мае, ведет к росту цен. При этом, по объективным причинам, как, например, у импортеров, так и субъективных – у производителей, продавцов ценники будут увеличены на случай дальнейших девальвационных процессов. Иногда такой рост может вдвое превышать имеющуюся девальвацию.

Лесовой отмечает, что в случае роста тарифов на электроэнергию никто не станет ждать новых платежек, поэтому после первой инерционной декады стоит ожидать массовый пересмотр цен практически на все. То есть инфляционные процессы могут давить на валютный рынок, однако у регулятора достаточно возможностей преодолеть новые испытания.

Стоит внимания и то, что с начала года гривна просела уже на 6,7%: курс доллара с 1 января по 1 июня вырос с 38 до 40,53 гривны,

– уточняет банкир.

Как изменится курс

Лесовой считает, что коридоры валютных изменений останутся на уровне прошлой недели. В частности, на межбанке они будут такие:

доллар – 40 – 41 гривна;

евро – 43 – 46 гривен.

На наличном рынке:

доллар будет на уровне 40 – 41,2 гривны;

евро – 43 – 46 гривен.

Текущие курсовые колебания снова не претерпят изменений и составят:

межбанк: до 0,2 – 0 0,3 гривны;

комбанки: до 0,3 – 0,5 гривны;

обменные пункты: до 0,5 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи также не отличается от показателей прошлой недели:

на межбанке: до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро;

в коммерческих банках: до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро;

в обменных пунктах: до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.

При этом разница между курсами межбанка и наличного рынка не превысит 0,5 гривны. А вот средние курсовые отклонения не будут более 2%.

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