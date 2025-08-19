За последние сутки НБУ опустил доллар в цене на 9 копеек, а евро – на 13 копеек. Зато на 20 августа прогнозируется, что стоимость обеих валют вырастет.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,25 гривны. То есть цена американской валюты упала на 9 копеек против 18 августа. Официальный курс евро составляет 48,17 гривны, то есть цена упала на 13 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Деньги на карту без налогов: что не облагается налогом в 2025 году

По состоянию на 20 августа курс валют будет таким:

доллар – 41,35 гривны;

евро – 48,32 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 19 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,10 гривны , продажа – по 41,60 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 40,98 гривны, продажа – по 41,51 гривны.

Чего ожидать от курса на этой неделе?

Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, ожидается стабильная ситуация по официального курса доллара.

Анна Золотько член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank Этому способствуют два фактора, а именно – сезонное увеличение предложения валюты и режим управляемой гибкости со стороны НБУ.

Как добавляет Золотько, вероятные колебания не превысят примерно 1,5% от текущего уровня. Но это произойдет только при условии, что будут отсутствовать значительные фундаментальные шоки.