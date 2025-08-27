После того, как официальные валюты выросли в цене, особенно евро, на сегодня НБУ установил цены, показывающие спад стоимости обеих валют. Например, евро потеряло 21 копейку, а вот доллар всего 3 копейки.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,40 гривны. То есть цена американской валюты упала на 3 копейки против 26 августа. Официальный курс евро составляет 48,26 гривны, то есть цена упала на 21 копейку, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 28 августа курс валют будет таким:

доллар – 41,32 гривны;

евро – 47,88 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 27 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,10 гривны , продажа – по 41,65 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,40 гривны , продажа – по 41,41 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 40,80 гривны, продажа – по 41,43 гривны.

Что было с официальным курсом на прошлой неделе?

По словам банкир Анны Золотько для 24 Канала, на прошлой неделе скачки официального курса не наблюдались. Поэтому, в начале недели курс был на уровне 41,34 гривны за доллар, а в конце рабочей недели – 41,21 гривны за доллар.

Анна Золотько Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank На межбанковском рынке торги проходили волнообразно: в начале недели наблюдалось ослабление гривны, в середине недели – ее укрепление, а в пятницу – заметное ослабление.

По прогнозам банкира, в конце августа – начале сентября, движение гривны не будет превышать 1,5%, то есть ситуация на рынке почти не изменится по сравнению с предыдущими неделями.