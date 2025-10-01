Курс злотого снова приблизился к 11,30 гривен после роста до 11,46. В целом колебаниям остаются стибальными.

Какой курс злотого по НБУ 1 октября?

Официальный курс злотого 1 октября достиг 11,31 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Его цена упала на 3 копейки по сравнению с 30 сентября. Так с 25 сентября валюта постепенно дешевеет.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 1 октября такой:

покупка – 11,10 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 30 сентября);

продажа – 11,75 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 30 сентября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,35 гривен за злотый (-3 копейки по сравнению с 30 сентября);

продажа – 11,45 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 30 сентября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 110 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 135 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 175 гривны за 100 злотых;

в обменнике – 1 145 гривен за 100 злотых.

