Как изменился курс злотого 1 октября
- Официальный курс злотого 1 октября по Нацбанку составлял 11,31 гривен, что на 3 копейки меньше, чем 30 сентября.
- Средний курс злотого в банках: покупка – 11,10 гривен, продажа – 11,75 гривен; в обменниках: покупка – 11,35 гривен, продажа – 11,45 гривен.
Курс злотого снова приблизился к 11,30 гривен после роста до 11,46. В целом колебаниям остаются стибальными.
Какой курс злотого по НБУ 1 октября?
Официальный курс злотого 1 октября достиг 11,31 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.
Его цена упала на 3 копейки по сравнению с 30 сентября. Так с 25 сентября валюта постепенно дешевеет.
Смотрите также Валюты упали везде: что с курсами в банках и обменниках
Какой курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 1 октября такой:
- покупка – 11,10 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 30 сентября);
- продажа – 11,75 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 30 сентября).
Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:
- покупка – 11,35 гривен за злотый (-3 копейки по сравнению с 30 сентября);
- продажа – 11,45 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 30 сентября).
Сколько гривен в 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 110 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 135 гривен.
За сколько гривен можно купить 100 злотых?
Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:
- в банке – 1 175 гривны за 100 злотых;
- в обменнике – 1 145 гривен за 100 злотых.
Главные новости о курсах валют в Украине
На этой неделе курс евро в Украине будет оставаться стабильным и не превысит показателей в 49 гривен. На межбанке курс евро будет по 47,5 – 49 гривен, а на наличном рынке – 48 – 49,5 гривны.
Октябрь может стать определяющим для валютного рынка. В октябре спрос на валюту может вырасти, но валютные интервенции не превысят 3,5 – 4 миллиарда долларов, оставаясь на приемлемом уровне. Курс доллара может колебаться от 41,2 до 42,2 гривны, а курс евро от 47,5 до 49,5 гривны, в зависимости от мировых торгов и внутренних экономических условий.
Индийская рупия упала до исторического минимума 88,62 за доллар после повышения США визовых сборов. Повышение визовых сборов США может повлиять на индийский ИТ-сектор и привлечение иностранных инвестиций.