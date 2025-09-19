Укр Рус
19 сентября, 16:55
2

Ценовой штиль: на каком уровне установлены официальные курсы валют

Валерия Городинская
Основні тези
  • Официальный курс доллара составляет 41,24 гривны, что на 5 копеек больше, чем 18 сентября, а курс евро – 48,78 гривны, на 1 копейку больше.
  • С 22 сентября ожидается, что официальный курс доллара будет без изменений, а вот официальный курс евро изменится.

Официальный курс доллара всего на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим показателем. А официальное евро продемонстрировало рост цены на 1 копейку за последние сутки. С новой рабочей недели НБУ установил курс евро намного ниже, чем сейчас, а вот курс доллара остается стабильным.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,24 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 5 копеек против 18 сентября. Официальный курс евро составляет 48,78 гривны, то есть цена выросла на 1 копейку, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 22 сентября курс валют будет таким:

  • доллар – 41,25 гривны;
  • евро – 48,42 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 19 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках по данным "Минфина": покупка – 41 гривны, продажа – по 41,50 гривны,
  • на черном рынке: покупка – 41,25 гривны, продажа – по 41,27 гривны,
  • в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 40,70 гривны, продажа – по 41,36 гривны.

По сколько прогнозируют курс валют?

  • Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, режим управляемой гибкости позволит удовлетворить спрос валюту на рынке. Кроме того, благодаря этому режиму будут сдерживаться риски неконтролируемого роста курсов.

  • Курс доллара в краткосрочной перспективе таким образом будет находиться в диапазоне от 41,2 гривны до 41,5 гривны, а вот евро будет оставаться в диапазоне до 49 гривен.

  Например, следующей неделе ожидается, что на наличном рынке цена валют будет на таком уровне: 41,2 – 41,5 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро.