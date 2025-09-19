Официальный курс доллара всего на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим показателем. А официальное евро продемонстрировало рост цены на 1 копейку за последние сутки. С новой рабочей недели НБУ установил курс евро намного ниже, чем сейчас, а вот курс доллара остается стабильным.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,24 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 5 копеек против 18 сентября. Официальный курс евро составляет 48,78 гривны, то есть цена выросла на 1 копейку, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Гривна укрепилась: как решение ФРС США повлияло на рынок валют в Украине

По состоянию на 22 сентября курс валют будет таким:

доллар – 41,25 гривны;

евро – 48,42 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 19 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,25 гривны , продажа – по 41,27 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 40,70 гривны, продажа – по 41,36 гривны.

По сколько прогнозируют курс валют?