Ценовой штиль: на каком уровне установлены официальные курсы валют
- Официальный курс доллара составляет 41,24 гривны, что на 5 копеек больше, чем 18 сентября, а курс евро – 48,78 гривны, на 1 копейку больше.
- С 22 сентября ожидается, что официальный курс доллара будет без изменений, а вот официальный курс евро изменится.
Официальный курс доллара всего на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим показателем. А официальное евро продемонстрировало рост цены на 1 копейку за последние сутки. С новой рабочей недели НБУ установил курс евро намного ниже, чем сейчас, а вот курс доллара остается стабильным.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,24 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 5 копеек против 18 сентября. Официальный курс евро составляет 48,78 гривны, то есть цена выросла на 1 копейку, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 22 сентября курс валют будет таким:
- доллар – 41,25 гривны;
- евро – 48,42 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 19 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41 гривны, продажа – по 41,50 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,25 гривны, продажа – по 41,27 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 40,70 гривны, продажа – по 41,36 гривны.
По сколько прогнозируют курс валют?
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, режим управляемой гибкости позволит удовлетворить спрос валюту на рынке. Кроме того, благодаря этому режиму будут сдерживаться риски неконтролируемого роста курсов.
Курс доллара в краткосрочной перспективе таким образом будет находиться в диапазоне от 41,2 гривны до 41,5 гривны, а вот евро будет оставаться в диапазоне до 49 гривен.
Например, следующей неделе ожидается, что на наличном рынке цена валют будет на таком уровне: 41,2 – 41,5 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро.