Ціновий штиль: на якому рівні встановлені офіційні курси валют
- Офіційний курс долара становить 41,24 гривні, що на 5 копійок більше, ніж 18 вересня, а курс євро – 48,78 гривні, на 1 копійку більше.
- З 22 вересня очікується, що офіційний курс долара буде без змін, а от офіційний курс євро зміниться.
Офіційний курс долара всього на 5 копійок вищий порівняно з попереднім показником. А офіційне євро продемонструвало ріст ціни на 1 копійку з останню добу. З нового робочого тижня НБУ встановив курс євро набагато нижче, ніж зараз, а от курс долара залишається стабільним.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,24 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 5 копійок проти 18 вересня. Офіційний курс євро становить 48,78 гривні, тобто ціна виросла на 1 копійку, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 22 вересня курс валют буде таким:
- долар – 41,25 гривні;
- євро – 48,42 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 19 вересня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41 гривні, продаж – по 41,50 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,25 гривні, продаж – по 41,27 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 40,70 гривні, продаж – по 41,36 гривні.
По скільки прогнозують курс валют?
Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, режим керованої гнучкості дозволятиме задовольнити попит валюту на ринку. Крім того, завдяки цьому режиму стримуватимуться ризики неконтрольованого зростання курсів.
Курс долара в короткостроковій перспективі таким чином перебуватиме в діапазоні від 41,2 гривні до 41,5 гривні, а от євро залишатиметься в діапазоні до 49 гривень.
Наприклад, наступного тижня очікується, що на готівковому ринку ціна валют буде на такому рівні: 41,2 – 41,5 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро.