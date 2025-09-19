Офіційний курс долара всього на 5 копійок вищий порівняно з попереднім показником. А офіційне євро продемонструвало ріст ціни на 1 копійку з останню добу. З нового робочого тижня НБУ встановив курс євро набагато нижче, ніж зараз, а от курс долара залишається стабільним.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,24 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 5 копійок проти 18 вересня. Офіційний курс євро становить 48,78 гривні, тобто ціна виросла на 1 копійку, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 22 вересня курс валют буде таким:

долар – 41,25 гривні;

євро – 48,42 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 19 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41 гривні , продаж – по 41,50 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,25 гривні , продаж – по 41,27 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 40,70 гривні, продаж – по 41,36 гривні.

По скільки прогнозують курс валют?