Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,19 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 2 копійки проти 17 вересня. Офіційний курс євро становить 48,77 гривні, тобто ціна виросла на 12 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 19 вересня курс валют буде таким:
- долар – 41,24 гривні;
- євро – 48,78 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 18 вересня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41 гривні, продаж – по 41,50 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,33 гривні, продаж – по 41,37 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 40,55 гривні, продаж – по 41,45 гривні.
Що відбувається з гривнею після зниження ставки ФРС?
Як розповів 24 Каналу економіст Олег Гетман, на ринку валют спостерігається просідання долара й укріплення гривні.
Натомість гривня щодо євро ослабла через зміну курсу пари долар-євро на світовому ринку.
Нагадуємо, що нещодавно Федеральна резервна система США знизила процентну ставку на 25 базисних пунктів. А як відомо, після такого зниження долар слабшає стосовно інших валют.