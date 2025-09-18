Як постраждає економіка Росії через танення мерзлоти?

Економіка постраждає через танення льодовиків та зростання екстремальних природних явищ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Сумарні втрати для економіки Росії від цих явищ оцінюють щонайменше у 5 трильйонів рублів до 2050 року. Особливо коштовним буде утримання доріг у північних регіонах – від 422 до 865 мільярдів рублів щороку. Найбільші ризики загрожують Чукотці, Якутії та Магаданській області.

Які ще галузі постраждають?

Насамперед проблеми виникнуть в агросекторі: у південних регіонах очікується падіння врожайності зернових із втратами понад 100 мільярдів рублів на рік. Часткове розширення виробництва в центральних і північних регіонах не зможе компенсувати цей дефіцит.

Також постраждає цифрова інфраструктура: до 2050 року третина дата-центрів у Московському регіоні можуть стати жертвами повеней, пожеж та сильних вітрів.

Росія стрімко входить у фазу системної деградації інфраструктури, економіки та сільського господарства, а наслідки кліматичних змін лише поглиблюватимуть кризу,
– повідомляють у розвідці.

Що відомо про стан економіки Росії?

  • Економіка Росії сповільнилася у 11 разів за пів року. Промисловість Росії переживає кризу, зокрема, виробництво меблів, одягу, електрообладнання та металургії значно скоротилося.

  • Президент Росії Володимир Путін публічно визнав економічні проблеми країни, вимагаючи від чиновників забезпечити "вищі темпи" зростання ВВП. Проблеми російської економіки пов'язані з агресивною війною проти України, яка витрачає значні ресурси на військово-промисловий комплекс і армію.

  • Через фінансові труднощі третина російських підприємств вже економить на робітниках. Наймання нових співробітників заморожують, соцпакет урізають, зокрема, виплати премій та бонусів. Борги із виплати зарплат зросли на 25% за липень, свідчачи про структурну кризу та зменшення ресурсів для підтримки зайнятості.