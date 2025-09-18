Як постраждає економіка Росії через танення мерзлоти?
Економіка постраждає через танення льодовиків та зростання екстремальних природних явищ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Сумарні втрати для економіки Росії від цих явищ оцінюють щонайменше у 5 трильйонів рублів до 2050 року. Особливо коштовним буде утримання доріг у північних регіонах – від 422 до 865 мільярдів рублів щороку. Найбільші ризики загрожують Чукотці, Якутії та Магаданській області.
Які ще галузі постраждають?
Насамперед проблеми виникнуть в агросекторі: у південних регіонах очікується падіння врожайності зернових із втратами понад 100 мільярдів рублів на рік. Часткове розширення виробництва в центральних і північних регіонах не зможе компенсувати цей дефіцит.
Також постраждає цифрова інфраструктура: до 2050 року третина дата-центрів у Московському регіоні можуть стати жертвами повеней, пожеж та сильних вітрів.
Росія стрімко входить у фазу системної деградації інфраструктури, економіки та сільського господарства, а наслідки кліматичних змін лише поглиблюватимуть кризу,
– повідомляють у розвідці.
Що відомо про стан економіки Росії?
Економіка Росії сповільнилася у 11 разів за пів року. Промисловість Росії переживає кризу, зокрема, виробництво меблів, одягу, електрообладнання та металургії значно скоротилося.
Президент Росії Володимир Путін публічно визнав економічні проблеми країни, вимагаючи від чиновників забезпечити "вищі темпи" зростання ВВП. Проблеми російської економіки пов'язані з агресивною війною проти України, яка витрачає значні ресурси на військово-промисловий комплекс і армію.
Через фінансові труднощі третина російських підприємств вже економить на робітниках. Наймання нових співробітників заморожують, соцпакет урізають, зокрема, виплати премій та бонусів. Борги із виплати зарплат зросли на 25% за липень, свідчачи про структурну кризу та зменшення ресурсів для підтримки зайнятості.