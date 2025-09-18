Как пострадает экономика России из-за таяния мерзлоты?

Экономика пострадает из-за таяния ледников и роста экстремальных природных явлений, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Суммарные потери для экономики России от этих явлений оценивают минимум в 5 триллионов рублей до 2050 года. Особенно ценным будет содержание дорог в северных регионах – от 422 до 865 миллиардов рублей ежегодно. Наибольшие риски грозят Чукотке, Якутии и Магаданской области.

Какие еще отрасли пострадают?

Прежде всего проблемы возникнут в агросекторе: в южных регионах ожидается падение урожайности зерновых с потерями более 100 миллиардов рублей в год. Частичное расширение производства в центральных и северных регионах не сможет компенсировать этот дефицит.

Также пострадает цифровая инфраструктура: к 2050 году треть дата-центров в Московском регионе могут стать жертвами наводнений, пожаров и сильных ветров.

Россия стремительно входит в фазу системной деградации инфраструктуры, экономики и сельского хозяйства, а последствия климатических изменений будут только углублять кризис,

– сообщают в разведке.

Что известно о состоянии экономики России?