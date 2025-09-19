Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,24 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 5 копійок проти 18 вересня. Офіційний курс євро становить 48,78 гривні, тобто ціна виросла на 1 копійку, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Гривня укріпилась: як рішення ФРС США вплинуло на ринок валют в Україні

Станом на 22 вересня курс валют буде таким:

  • долар – 41,25 гривні;
  • євро – 48,42 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 19 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41 гривні, продаж – по 41,50 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 41,25 гривні, продаж – по 41,27 гривні,
  • в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 40,70 гривні, продаж – по 41,36 гривні.

По скільки прогнозують курс валют?

  • Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, режим керованої гнучкості дозволятиме задовольнити попит валюту на ринку. Крім того, завдяки цьому режиму стримуватимуться ризики неконтрольованого зростання курсів.

  • Курс долара в короткостроковій перспективі таким чином перебуватиме в діапазоні від 41,2 гривні до 41,5 гривні, а от євро залишатиметься в діапазоні до 49 гривень.

  • Наприклад, наступного тижня очікується, що на готівковому ринку ціна валют буде на такому рівні: 41,2 – 41,5 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро.