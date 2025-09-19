Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 19 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41 гривень (без змін проти 18 вересня) та продаж по 41,50 гривні (без змін).

  • Купівля євро проходить по 48,47 гривні (+2 копійки), продаж – по 49,10 гривні (-15 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 41,25 гривні (-8 копійок), а продати по 41,27 гривні (-10 копійок).
  • Купівля євро по 48,59 гривні (-11 копійок), а продаж по 48,85 гривні (-5 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари купують у середньому по: 40,70 гривні (+15 копійок), а продають по 41,36 гривні (-9 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 47,93 (+18 копійок), а продають по 48,93 гривні (-37 копійок).

Що буде з доларом та євро на ринку?

  • Як розповів для 24 Каналу банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий, на ринок впливатимуть такі показники, як інфляційні показники, геополітична ситуація, стан економіки та обсяги макрофінансової підтримки.

  • Крім того, режим керованої гнучкості буде задовольняти попит валюти та стримувати ризики щодо неконтрольованого зростання курсів.

  • Прогнозується, що долар перебуватиме на межі 41,2 – 41,5 гривні, а от євро навряд чи перевищить позначку в 49 гривень.