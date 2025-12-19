Спрос на валюту вырастет на 15%: прыгнет ли курс перед Рождеством и Новым годом

Приближение Рождества и Нового года могут значительно повлиять на ситуацию на валютном рынке. Прежде всего это будет касаться потенциального равновесия между покупателями и продавцами валюты.

Какими будут спрос и предложение?

Выплаты премий, бонусов и дивидендов в конце года, с одной стороны, могут увеличить спрос на валюту. В то же время часть украинцев наоборот будут продавать валюту для праздничных приготовлений, что будет сдерживать потенциальное увеличение покупателей, рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой.

Вместе с тем, по словам банкира, спрос на валюту все равно может быть в среднем на 10 – 15% выше предложения. Однако такой показатель можно считать вполне приемлемым.

Напомню, что в прошлом году в это время спрос на 30 – 40% превышал предложение, что создавало дополнительное давление на курсовые показатели,

– говорит Лесовой.

Какие факторы будут влиять на валютный рынок?

Банкир отмечает, что ажиотаж на валютном рынке существенно снизился по сравнению с декабрем 2024 года. Инфляция притормозила и ожидается по итогам года не выше 10%.

Также на валютный рынок влияет достаточно агрессивная депозитная политика банков, которые предлагают едва ли не идеальные условия для граждан, позволяющие не только сохранить средства, но и получить незначительную пассивную прибыль.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Можно сказать, что такая тактика "отвлечения" граждан от валютного рынка уже сработала: по предварительным данным, в декабре, когда начался "высокий депозитный сезон" с максимальными ставками в гривне до 18% годовых, прирост новых вкладчиков по сравнению с ноябрем уже составил более 5%.

В то же время курсовая ситуация в проекции с ноября до конца декабря остается более-менее стабильной с незначительным, но контролируемым ростом основных валют.

Поэтому ожидается, что ситуация на валютном рынке будет оставаться в пределах "изменчивого равновесия" на следующей неделе, несмотря на различные внешние обстоятельства:

текущие курсовые изменения, как и разница между курсами покупки/продажи на межбанке будут минимальными;

на наличном рынке по крайней мере курс покупки будет почти тождественным с межбанковским.

Однако банкир не исключает, что разница с курсами продажи валюты на наличном рынке будет немного больше межбанка.

Нацбанк, по-прежнему, способен потушить любые "перекосы" в сторону спроса, а действие режима "управляемой гибкости" и в дальнейшем будет сближать спрос и предложение, тем самым исключая любые резкие изменения курсов,

– считает Лесовой.

Заметьте! По мнению банкира, в последние дни 2025 года на валютном рынке будет наблюдаться относительная стабильность.

Какие общие характеристики рынка с 22 по 28 декабря?

Коридоры валютных колебаний : 42,2 – 42,7 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро на межбанке и 42,3 – 42,8 гривны за доллар и 48 – 49,75 за евро на наличном рынке.

: 42,2 – 42,7 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро на межбанке и 42,3 – 42,8 гривны за доллар и 48 – 49,75 за евро на наличном рынке. Текущие (ежедневные) курсовые колебания : межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.

: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны. Разница между курсами покупки и продажи : межбанк – до 0,15 гривны за 1 доллар, до 0,2 гривны за 1 евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на 1 доллар, до 0,8 – 1 гривны на 1 евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на 1 доллар, до 1 – 1,3 гривны на 1 евро.

: межбанк – до 0,15 гривны за 1 доллар, до 0,2 гривны за 1 евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на 1 доллар, до 0,8 – 1 гривны на 1 евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на 1 доллар, до 1 – 1,3 гривны на 1 евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за 1 доллар, 0,3 – 0,5 за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, 0,5 – 0,7 за 1 евро.

– 0,2 – 0,3 гривны за 1 доллар, 0,3 – 0,5 за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, 0,5 – 0,7 за 1 евро. Разница курсов продажи : комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за 1 доллар, 0,2 – 0,3 гривны за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, до 0,5 гривны за 1 евро.

: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за 1 доллар, 0,2 – 0,3 гривны за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, до 0,5 гривны за 1 евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,1 – 0,15 гривны.

– 0,1 – 0,15 гривны. Средние курсовые отклонения в течение неделидо 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Обратите внимание! По состоянию на утро 19 декабря, покупка доллара в банках стоила в среднем доллар в банках стоила в среднем 42,15 гривны, а продажа – 42,52 гривны, по данным "Минфина". Покупка евро проходила по 49,40 гривны продажа – по 50 гривен.

Каким будет курс в следующем году?