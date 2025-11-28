Экономика "проседает" из-за проблем в энергетике: как реагирует курс доллара и евро

Начало декабря вряд ли станет сенсационным на валютном рынке. Однако на следующей неделе сохранятся основные риски, которые могут повлиять на курсы валют.

Какие есть риски для валютного рынка?

Речь идет прежде всего о проблемах в энергетике и связанные с ними объективное проседание экономики и рост цен, рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой.

Также, по словам эксперта, наблюдается сезонное повышение спроса на наличную валюту. Это объясняется традиционным увеличением гривневой ликвидности из-за выплаты бонусов, дивидендов, премий в конце года.

Кроме того, не надо забывать и о социальном напряжении, вызванное внутриполитическими событиями.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА В перечень факторов давления добавляется и "туман неопределенности" относительно получения международной финансовой помощи на 2026 год – по состоянию на конец ноября этот вопрос остается открытым.

Важной остается и ситуация на фронте, которая действует в комплексе с другими как дополнительный фактор.

Что сдерживает курс валют?

Однако в противовес этим рискам работает достаточно мобильная и эффективная стратегия Национального банка. НБУ оперативно регулирует соотношение спроса и предложения и задает "тон" курсовым ориентирам.

Именно это соотношение остается базовым при формировании обменных курсов. Соответственно, наличный рынок, формируя свои ценники, ориентируется прежде всего на показатели межбанка.

Заслуживает внимания и монетарная политика регулятора, который удерживает учетную ставку на прежнем уровне, добавляя веса национальной валюте и стимулируя развитие гривневых депозитов, доходность которых полностью перекрывает инфляционные риски,

– добавил Лесовой.

По мнению банкира, на заседании монетарного комитета 11 декабря НБУ, вероятно, сохранит без изменений учетную ставку и другие монетарные инструменты. Это, свою очередь, будет свидетельствовать об отсутствии необходимости в дополнительных мерах защиты гривны.

Лесовой отметил, что валютный рынок традиционно является индикатором всех внутренних и внешних процессов. Однако сейчас учесть все обстоятельства, которые могут повлиять на курсовые показатели, сложно.

Однако в первую неделю зимы ситуация будет оставаться в целом стабильной. Несмотря на оживленные реверсивные колебания, когда курсы то растут, то снижаются, их диапазоны, вероятно, будут соответствовать событиям ноября,

– отметил банкир.

Важно! По прогнозам, курс доллара на следующей неделе будет оставаться ниже отметки 43 гривны, а курс евро не достигнет 50 гривен.

Какие общие характеристики рынка с 1 по 7 декабря?

Коридоры валютных колебаний : 42,2 – 42,7 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро (на межбанке) и 42,3 – 42,8 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро (на наличном рынке).

: 42,2 – 42,7 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро (на межбанке) и 42,3 – 42,8 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны. Разница между курсами покупки и продажи : межбанк – до 0,15 гривны за 1 доллар, до 0,2 гривны за 1 евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на 1 доллар, до 0,8 – 1 гривны на 1 евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на 1 доллар, до 1 – 1,3 гривны на 1 евро.

: межбанк – до 0,15 гривны за 1 доллар, до 0,2 гривны за 1 евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на 1 доллар, до 0,8 – 1 гривны на 1 евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на 1 доллар, до 1 – 1,3 гривны на 1 евро. Разница курсов покупки : комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за 1 доллар, 0,3 – 0,5 за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, 0,5 – 0,7 за 1 евро.

: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за 1 доллар, 0,3 – 0,5 за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, 0,5 – 0,7 за 1 евро. Разница курсов продажи : комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за 1 доллар, 0,2 – 0,3 гривны за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, до 0,5 гривны за 1 евро.

: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за 1 доллар, 0,2 – 0,3 гривны за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, до 0,5 гривны за 1 евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка - 0,1 – 0,15 гривны.

- 0,1 – 0,15 гривны. Средние курсовые отклонения в течение неделидо 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Обратите внимание! По состоянию на утро 27 ноября, доллар потерял в цене в банках. Покупка доллара в банках стоила в среднем по 42,07 гривны (-13 копеек против 26 ноября) и продажа по 42,55 гривны (-8 копеек), пишет "Минфин". В то же время валюта подорожала в обменниках: доллар – более чем на 30 копеек, евро – почти на 40 копеек.

Какой прогноз до конца года?