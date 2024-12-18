Какие льготы могут получить дети погибших военных в 2025 году

В Украине члены семей погибших военных имеют немалое количество льгот. Их могут получить в том числе и дети военнослужащих, погибших при защите суверенности и независимости страны.

При каких условиях предоставляют льготы

Так дети погибших могут рассчитывать на медицинские, образовательные, трудовые и т.д., пишет 24 канал со ссылкой на сайт бесплатной правовой помощи.

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Это возможно при следующих обстоятельствах:

гибели военнослужащего Вооруженных Сил Украины во время действия военного положения; смерти лиц, умерших вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), полученного на военной службе в ВСУ в период действия военного положения во время защиты Родины, участия в боевых действиях или обеспечении осуществления мероприятий по национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения (осуществления), в частности, на временно оккупированной российской федерацией территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора в период осуществления указанных мероприятий, не позднее чем через один год после ранения (контузии, травмы, увечья).

Медицинские льготы

Дети погибших защитников Родины могут получить такие медицинские льготы:

бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

бесплатное первоочередное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация.

Трудовые льготы

Также для детей, потерявших родителей-военных во время военного положения, предусматриваются такие трудовые льготы:

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы;

использование очередного ежегодного отпуска в удобное время;

получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации.

Льготы на жилье

Также сыновьям и дочерям умерших защитников предоставляются льготы на жилье:

внеочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникаций, а также займа на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением ее в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;

первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, в садоводческие общества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов, техническое обслуживание и обеспечение стоянками транспортных средств.

Льготы по связи

Кроме того, украинцы, чьи родители погибли на войне, могут иметь льготы по связи:

внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20% от тарифов стоимости основных и 50% – дополнительных работ);

первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного транспорта;

внеочередное обслуживание заведениями и учреждениями, предоставляющих социальные услуги по уходу.

Льготы в сфере коммунальных услуг

Также существуют и льготы по коммуналке для лиц, чьи родители погибли на передовой:

50% скидка платы за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, которое постоянно проживает в жилом помещении (доме) и имеет право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);

50% скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;

50% скидка стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и первоочередной текущий ремонт жилых домов и квартир.

Образовательные льготы

Также льготники имеют право на поступление вне конкурса в государственные и коммунальные учреждения высшего и профессионального предвысшего образования на специальности, подготовка по которым осуществляется за счет средств соответственно государственного и местных бюджетов.

