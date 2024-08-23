Какие льготы доступны для лиц с III группой инвалидности в Украине

В Украине граждане с инвалидностью III группы имеют право на ряд льгот, которые призваны улучшить их жизнь и обеспечить социальную защиту. Государство также предоставляет дополнительную финансовую поддержку и социальные услуги, включая реабилитационные программы, способствующие повышению качества жизни этих лиц.

Социальные льготы для лиц с III группой инвалидности

Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью III группы составляет 50% от возрастной пенсии. В то же время для некоторых граждан этот показатель социальной помощи может быть другим:

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Людям с инвалидностью с детства выплачивают 60% прожиточного минимума.

Дети с инвалидностью, не достигшие 18 лет, получают 70% прожиточного минимума.

В то же время дети с инвалидностью и их сопровождающие имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте, за исключением такси. Для этого необходимо иметь соответствующее удостоверение. Также лица с инвалидностью и их сопровождающие могут пользоваться 50% скидкой на проезд в железнодорожном и городском транспорте.

Обратите внимание! Жителям столицы, желающих получить эти льготы, необходимо оформить карточку киевлянина в Ощадбанке.

Люди с инвалидностью также могут получать на льготных условиях:

средства реабилитации, такие как протезы и другие специализированные устройства;

изделия медицинского назначения, включая индивидуальные устройства, протезы для глаз и зубов;

автомобили и кресла с электроприводом, если есть соответствующее медицинское заключение.

Обратите внимание! Такие лица имеют право на бесплатные лекарства, при условии, что их пенсия не превышает минимального размера. Это касается только лекарств, которые выдаются по рецепту во время амбулаторного лечения.

Жилищные льготы

Граждане с инвалидностью имеют право на обустройство жилья с помощью различных приспособлений, а также на улучшение жилищных условий. Отдельные льготы предусмотрены для детей с инвалидностью, которые являются сиротами или лишены родительской опеки.

Заметьте! Они имеют право на первоочередное получение жилья и материальной помощи для его обустройства после достижения совершеннолетия, при условии, что по заключению МСЭ они способны к самообслуживанию и ведению самостоятельной жизни.

Рабочие льготы

Лица с третьей группой инвалидности имеют право на трудоустройство, но с учетом облегченных условий труда. В частности, они принимаются на работу без испытательного срока и получают дополнительные привилегии в сфере отдыха:

дополнительные два дня к ежегодному отпуску;

ветеранам войны предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск на 14 дней ежегодно;

обязательное предоставление отпуска без сохранения заработной платы по желанию, продолжительностью до 30 дней в год.

Обратите внимание! Работодатели обязаны обеспечить такие условия, адаптированы к их особым потребностям.

Образовательные льготы

Абитуриенты из числа детей с инвалидностью, которые успешно прошли вступительные экзамены, имеют право на поступление в высшие учебные заведения вне конкурса. Такие студенты продолжают получать социальную помощь и имеют право на полную стипендию, если она предусмотрена.