3 сентября, 18:52
Льготы для УБД: какую скидку на коммуналку могут получить военные
Основні тези
- Участники боевых действий в Украине имеют право на 75-процентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, что распространяется и на членов их семей, если они проживают вместе.
- К льготам для военнослужащих и их семей относятся также другие социальные выплаты, такие как пенсионное обеспечение, бесплатное обеспечение лекарствами, оздоровление в санаториях, и внеочередной капитальный ремонт жилья.
Украинские защитники получают от государства различную помощь. Одной из важнейших льгот является компенсация счетов за жилищно-коммунальные услуги.
Какие льготы предусмотрены военнослужащим?
Участники боевых действий в Украине имеют право на 75-процентную скидку при оплате жилья, коммунальных услуг и топлива. Эти льготы распространяются и на членов их семей, если они проживают вместе, пишет 24 Канал со ссылкой на закон "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".
Тем, кто имеет статус участника боевых действий, предоставляется 75-процентная скидка на:
- квартирную плату в пределах нормы: 21 квадратный метр на каждое лицо, постоянно проживающее в квартире или доме, и дополнительно 10,5 квадратных метров на всю семью;
- коммунальные услуги: газ, свет, воду, водоотведение, вывоз мусора и использование сжиженного газа для бытовых нужд, в пределах установленных норм потребления;
- топливо, в том числе жидкое: если жилье не подключено к центральному отоплению.
Льготы распространяются не только на самого ветерана, но и на членов его семьи, если они живут вместе. Это касается:
- мужа или жены;
- детей до 18 лет;
- совершеннолетних детей, которые не состоят в браке и имеют инвалидность с детства I или II группы, или инвалидность I группы;
- лица, которое ухаживает за ветераном с инвалидностью I группы, если ветеран не состоит в браке;
- нетрудоспособных родителей;
- тех, кто находится под опекой или попечительством ветерана и живет с ним вместе.
Что важно знать о социальных выплатах в Украине?
- Серое удостоверение в Украине выдается родственникам погибшего защитника, который погиб во время выполнения служебных обязанностей или защиты государства. К льготам относятся: бесплатное обеспечение лекарствами, первоочередное зубопротезирование, оздоровление в санаториях, льготы на оплату жилья и коммунальных услуг, внеочередной капитальный ремонт жилья и другие социальные льготы.
- По состоянию на 2025 год минимальный пенсионный размер в Украине установлен на уровне 2 361 гривна. Отдельно урегулированы выплаты для военнослужащих, которые получили ранения или заболевания в результате боевых действий. Их пенсионное обеспечение не может быть меньше 9 478 гривен и может достигать 16 847 гривен в зависимости от установленной группы инвалидности.
- Также военнослужащие имеют право на получение повышенной пенсии. Они могут претендовать на различные виды пенсионного обеспечения, в частности, пенсию за выслугу лет и пенсию по инвалидности.